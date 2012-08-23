به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضا بیگی امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : اشاره به برگزاری همایش خیرین کشور برای بازسازی مناطق زلزلهزده استان در روز 23 شهریور، خاطرنشان کرد: با توجه به این که بیشتر خیرین در موضوع بازسازی این مناطق اعلام آمادگی میکنند لذا برای استفاده از قابلیتهای خیرین و افزایش اثرگذاری مشارکت مردمی این همایش را برگزار میکنیم.
وی از حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در این همایش خبر داد و افزود: سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف برای هماهنگی و دعوت از خیرین ایرانی مقیم خارج اعلام آمادگی کردهاند.
علیرضابیگی اظهار داشت: بنا داریم از تمام خیرین که در موضوعات مختلف از جمله مدرسه سازی، ایتام و سلامت مشارکت میکنند برای حضور در این همایش دعوت کنیم؛ ضمن این که نخبگان و چهرههای تاثیرگذار سیاسی، فرهنگی، علمی و ورزشی نیز در همایش حضور خواهند داشت.
وی از طراحی سایت اینترنتی ویژه این همایش خبر داد و افزود: در این سایت اطلاعات مربوط به مشارکت خیرین در امر بازسازی مناطق زلزلهزده و فرصتهای سرمایهگذاری در این مناطق معرفی خواهد شد.
علیرضابیگی تصریح کرد: شماره حساب 888 بانک ملی برای کمک به زلزلهزدگان همچنان آماده دریافت کمکهای مردمی است.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان این که ساخت مسکن توسط خیرین برای عدهای از زلزلهزدگان ممکن است موجب احساس تبعیض در بین آنها شود، افزود: ترجیح میدهیم کمکهای خیرین در قالب اهدای مصالح ساختمانی یا مشارکت در اجرای طرحهای هادی روستایی و پروژههای زیربنایی و فضاهای عمومی مثل مسجد، مدرسه و مرکز بهداشتی انجام گیرد.
تبریز - خبرگزاری مهر: مشارکت خیرین در بازسازی مناطق زلزلهزده باید سامان یافته و بر اساس یک روش مقبول و منظم صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضا بیگی امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : اشاره به برگزاری همایش خیرین کشور برای بازسازی مناطق زلزلهزده استان در روز 23 شهریور، خاطرنشان کرد: با توجه به این که بیشتر خیرین در موضوع بازسازی این مناطق اعلام آمادگی میکنند لذا برای استفاده از قابلیتهای خیرین و افزایش اثرگذاری مشارکت مردمی این همایش را برگزار میکنیم.
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