توليدات كشاورزي امسال 10 درصد رشد مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي ، توليد محصولات كشاورزي در سه سال گذشته حدود 22 ميليون تن افزايش داشته و پيش بيني مي شود اين ميزان در سال 84 با توجه به تمهيدات انديشيده شده و نزولات مناسب جوي از رشدي 10 درصد برخوردار شود.

بر اساس اين گزارش، مثبت شدن تراز بازرگاني بخش كشاورزي در سال 82 در 40 سال گذشته بي سابقه بوده و كسري تراز اين بخش در سال 79 حدود 3/2 ميليارد دلار بود كه اين تراز در سال گذشته به حدود 100 ميليون دلار مازاد رسيده است.

دستيابي به رشد ارزش افزوده 4/11 و 1/7 درصدي بخش كشاورزي در سالهاي 81 و 82 در دودهه گذشته نيز بي سابقه بوده است.

اين گزارش مي افزايد: دستيابي به خودكفايي در توليد گندم پس از 45 سال ، افزايش توليد ذرت از 800 هزار تن به بيش از 9/1 ميليون تن، افزايش توليد شكراز 800 هزار تن به يك ميليون و 450 هزار تن ، افزايش توليد محصولات باغي از 6/12 ميليون تن به 9/13 ميليون تن ، افزايش محصولات دامي از 8/7 ميليون تن به 9/8 ميليون تن، افزايش توزيع تراكتورازپنج هزار دستگاه به 18 هزار دستگاه از جمله ديگردستاوردهاي وزارت جهاد كشاورزي در سه سال اخيربوده است.

از سال 79 و در پي افزايش توليد گندم و دستيابي به خودكفايي در توليد اين محصول از خروج حدود يك ميليارد دلار ارز جلوگيري شده است.

ابن گزارش حاكيست: خودكفايي در توليد محصولات اساسي، تجهيزدو ميليون هكتاراز اراضي كشاورزي، بيمه حداقل 50 درصد سطوح محصولات كشاورزي، اختصاص حداقل 10 درصد از منابع صندوق ذخيره ارزي درقالب تسهيلات ارزان قيمت به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري دراين بخش ، افزايش بهره وري و كاهش ضايعات توليد و همچنين تشكيل صندوق تثبيت درآمد كشاورزان از مهمترين برنامه هاي بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه مي باشد.