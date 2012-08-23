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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

راشدی به مهر خبر داد:

استفاده از قلیان در بوستانها و معابر عمومی شهر ورامین ممنوع شد

استفاده از قلیان در بوستانها و معابر عمومی شهر ورامین ممنوع شد

ورامین – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین از ممنوعیت استفاده از قلیان در بوستانها و معابر عمومی این شهر خبر داد.

محمد راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ورامین، از این پس استفاده از قلیان در پارکها، بوستانها و معابر عمومی ورامین ممنوع است.

وی افزود: تمامی پارکهای شهر ورامین از جمله شقایق، خانواده، 15خرداد، زیتون، جوان و...  نیز به عنوان پارک بدون دخانیات معرفی شده و از استعمال قلیان و سیگار در آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین گفت: همکاری شهروندان در امر مبارزه با مواد مخدر باید از امر مقابله با استعمال دخانیات آغاز شود که امیدواریم با اجرای طرح مقابله با مصرف دخانیات در پارکها و معابر عمومی، زمینه این مهم فراهم شود.

وی ادامه داد: در راستای فرهنگسازی این طرح، بیش از 20 بنر تبلیغاتی حاوی نکات آموزشی و هشداری در زمینه استعمال انواع مختلف دخانیات تهیه و درپارکها و معابر عمومی سطح مختلف شهر نصب شده است.

کد مطلب 1678707

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