استفاده از قلیان در بوستانها و معابر عمومی شهر ورامین ممنوع شد

محمد راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ورامین، از این پس استفاده از قلیان در پارکها، بوستانها و معابر عمومی ورامین ممنوع است.

وی افزود: تمامی پارکهای شهر ورامین از جمله شقایق، خانواده، 15خرداد، زیتون، جوان و... نیز به عنوان پارک بدون دخانیات معرفی شده و از استعمال قلیان و سیگار در آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین گفت: همکاری شهروندان در امر مبارزه با مواد مخدر باید از امر مقابله با استعمال دخانیات آغاز شود که امیدواریم با اجرای طرح مقابله با مصرف دخانیات در پارکها و معابر عمومی، زمینه این مهم فراهم شود.

وی ادامه داد: در راستای فرهنگسازی این طرح، بیش از 20 بنر تبلیغاتی حاوی نکات آموزشی و هشداری در زمینه استعمال انواع مختلف دخانیات تهیه و درپارکها و معابر عمومی سطح مختلف شهر نصب شده است.