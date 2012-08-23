جزئیات زلزله شیراز/ نیروهای امدادی در آماده باش

مدیر کل حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: این زمین لرزه مقارن ساعت 13 و 04 دقیقه و 44 ثانیه امروز پنجشنبه در مقیاس 3.8 ریشتر رخ داده است.

فایز چراغ سحر اضافه کرد: این زلزله در جنوب غرب شیراز رخ داده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمام نیروهای امدادی در شهر شیراز در حالت آماده باش درآمده و برای هرگونه حادثه ای آمادگی کامل دارند.

مدیر کل حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس گفت: تاکنون گزارشی درخصوص میزان خسارات احتمالی وارده گزارش نشده اما نیروهای هلال احمر به مناطق اعزام شده اند تا موضوع را بررسی کنند.