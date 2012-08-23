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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جزئیات زلزله شیراز/ نیروهای امدادی در آماده باش

جزئیات زلزله شیراز/ نیروهای امدادی در آماده باش

شیراز - خبرگزاری مهر: شدت زمین لرزه ظهر امروز پنجشنبه شیراز3.8در مقیاس ریشتر اعلام شد.

مدیر کل حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: این زمین لرزه مقارن ساعت 13 و 04 دقیقه و 44 ثانیه امروز پنجشنبه در مقیاس 3.8 ریشتر رخ داده است.

فایز چراغ سحر اضافه کرد: این زلزله در جنوب غرب شیراز رخ داده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمام نیروهای امدادی در شهر شیراز در حالت آماده باش درآمده و برای هرگونه حادثه ای آمادگی کامل دارند.

مدیر کل حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس گفت: تاکنون گزارشی درخصوص میزان خسارات احتمالی وارده گزارش نشده اما نیروهای هلال احمر به مناطق اعزام شده اند تا موضوع را بررسی کنند.

کد مطلب 1678709

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