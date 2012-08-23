ارسال محموله کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی/ کشف 40 کیلو ماده مخدر تریاک در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی افزود: این محموله شامل چادر 400 تخته، آب معدنی شش هزار بطری، آرد چهار هزار کیلو، گالن آب 200 عدد، انواع لباس 15 کارتن، پتو 500 تخته، دارو شش کارتن،کفش 70 جفت شیرخشک 80 قوطی بوده است.

وی ادامه داد:همچنین در این مرحله یک تیم تخصصی پزشکی شامل پزشک عمومی، پزشک متخصص، روانشناس، پرستار و یک تیم آشپزخانه سیار با امکانات پخت غذای گرم به منطقه اعزام شدند.

دستگیری سارقان موتورسیکلت در رودبار

فرمانده انتظامی رودبار گفت: اکیپ عملیاتی کلانتری 13 منجیل این شهرستان حین گشت زنی هدفمند پلیسی یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی فردی به هویت معلوم با یک سرنشین مشکوک و در هنگام صدور دستور توقف با فرار راکب و سرنشین موتورسیکلت مواجه شدند.

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی با اشاره به اینکه اقدام ضربتی پلیس مانع از ادامه فرار این دو متهم شد، افزود: با استعلام از سیستم پلیس آگاهی مشخص شد این موتورسیکلت در خرداد ماه سال جاری در سطح شهرستان رشت به سرقت رفته بود.

توقیف 19 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال گفت: در اجرای گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد ناهنجاری و حرکت مارپیچ، حرکت خلاف جهت و غیره موتورسیکلت ها که موجب ایجاد ناامنی برای مردم شده است، پلیس این شهرستان طرح ارتقا امنیت اجتماعی برای کنترل این وسایط نقلیه در این شهرستان به مرحله اجرا درآورد.

سرهنگ مهدی زاده اظهار داشت: در اجرای این طرح 19 دستگاه خودرو و موتورسیکلت را به دلیل آلودگی صوتی و فقدان ارائه مدارک توقیف کرد.

کشف 40 کیلو ماده مخدر تریاک در گیلان

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از دستگیری اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر و کشف 40 کیلو تریاک در این استان خبر داد.

سرهنگ فلاح کریمی افزود: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی شخصی به هویت مهدی، موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با تعقیب و مراقبت های نامحسوس پلیسی و با همکاری پلیس مبارزه مواد مخدر شهرستانهای صومعه سرا و ماسال، از صحت گزارشهای مردمی اطمینان حاصل و اعضای این باند را شناسایی کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: ماموران به چگونگی و زمان حمل یک محموله مواد مخدر به استان پی برده و سه همدست مهدی که قصد حمل مواد به منزل این متهم را در یکی از روستاهای شهرستان صومعه سرا داشتند در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شدند.

وی در ادامه به تلاش شبانه روزی ماموران برای زدودن این ماده افیونی از جسم و روح جوانان استان یادآورشد: پلیس از هیچ کوششی در زمینه برخورد با سوداگران مرگ فروگذار نخواهد کرد.

دستگیری سارقان لوازم داخل خودرو در تالش

کارآگاهان آگاهی فرماندهی انتظامی تالش سارقان لوازم داخل خودرو را دستگیر کردند، اکیپهای عملیاتی پلیس آگاهی این شهرستان در سیر بررسی پروندههای سرقت لوازم داخل خودرو، موفق به شناسایی خودروی زانتیایی شده که سرنشینان آن با پارک خودروی خود در حوالی سوژه های مورد نظر، فرصت انجام سرقت را برای خود مهیا و سپس اقدام به سرقت لوازم داخلی خودروها می کردند.

پلیس تالش بر این اساس، بلافاصله موضوع را به سراسر شهرستانهای همجوار اعلام که در صورت مشاهده، خواهان توقیف خودرو و دستگیری سرنشینان آن شدند.

پلیس شهرستان آستارا در این زمینه خودروی موصوف را شناسایی و با دستگیری راننده و سرنشین آن به نام های مهدی 34 ساله و اکبر 43 ساله هر دو اهل و ساکن مازندران، موضوع را به پلیس شهرستان تالش اعلام می کنند.

این دو متهم با مشاهده مستندات پلیس به 10 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.