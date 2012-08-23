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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

حسام در گفتگو با مهر:

گلستان در ورزقان خانه می سازد

گلستان در ورزقان خانه می سازد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: بنیاد مسکن استان در منطقه زلزله زده آذربایجان وارد شده و قرار است تعدادی از واحدهای مسکن روستایی و شهری را بازسازی کند.

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان روز پنجشنبه وارد منطقه زلزله زده شد و قرار است نسبت به کار بازسازی اقدام کند.

وی اظهار داشت: منطقه ای در ورزقان در اختیار هلال احمر استان برای ارائه خدمات پشتیبانی در راستانی وظایف این جمعیت گذاشته شد.

حسام افزود: همچنین بسته هایی جمعیت هلال احمر استان شامل کمکهای مردمی به منطقه زلزله زده ارسال کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان افزود: تیم کانون پرورش فکری و هیئت های مذهبی گلستان نیز برای ارائه خدمات روحی و روانی همراه با یکسری هدایای فرهنگی و معنوی مانند قرآن، مفاتیح برای انجام کار فرهنگی و معنوی به منطقه زلزله زده وارد شده اند.

وی یادآورشد: تیم هیئتهای مذهبی، مداخان و روحانیان نیز با حضور در چادرهای زلزله زدگان و انجام مراسمهای معنوی با مردم منطقه همدردی می کنند.

وی افزود: در کنار هیئت های مذهبی برخی دستگاههای بازتوانی مانند کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر و کانون پرورش فکری نیز وارد عمل شدند و نسبت به بازتوانی روحی و روانی اقدام می کنند.

کد مطلب 1678735

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