مساجد با معماری ایرانی اسلامی ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رحیم‌ آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ائمه جماعات، هیئت امناء مساجد، خدام و فرماندهان پایگاههای استان، اظهارداشت: ائمه جماعت متولیان امر نماز در محلات هستند و باید برای جذب همسایگان و مردم محلی ساکن در اطراف مسجد برنامه ریزی و اقدام کنند.

وی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به مسجد طراز اسلامی اشاره کرد و افزود: بهره گیری از معماری اسلامی و نشانه های آن در احداث و نوسازی، زمینه سازی برای مسئولیت پذیری و نقش آفرینی آحاد نمازگزاران خصوصا جوانان و نوجوانان در برنامه های مسجد، برنامه ریزی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای متفکر، خلاق و علاقمند به مسجد و بهره مندی حداکثری از شیوه های نوین در زمینه های هنر، ادبیات، تبلیغات و ... در برنامه های مسجد از جمله این راهکارها است.

مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی برنامه ریزی جهت بالا بردن معرفت، اخلاق و بصیرت سیاسی نمازگزاران، توجه ویژه به موضوع نظافت و زیبایی و جذابیت مسجد در عین سادگی و دوری از تجمل گرایی و برنامه ریزی اساسی جهت نهادینه کردن محبت محوری در کلیه برنامه های مسجد بویژه نسبت به جوانان و نوجوان از دیگر راهکارها است.

حجت الاسلام رحیم‌ آبادی با تاکید بر اینکه برگزاری برنامه های فرهنگی در مساجد در سطح کشور به صورت کمرنگ اجرا می شود، افزود: این امور از دغدغه های مسئولان بوده و باید چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز جای خالی برنامه های فرهنگی در سطح مساجد احساس می شود، تصریح کرد: در این راستا باید کارهای کارشناسی و عملیاتی برای اجرای برنام های فرهنگی به منظور جذب مردم به سمت مسجد انجام شود.

حجت الاسلام رحیم‌ آبادی بصیرت را لازمه تحقق و رسیدن به اهداف در تمام عرصه ‌ها عنوان کرد و بیان داشت: تریبون ‌های نماز پایگاهی برای بصیرت ‌افزایی و مقابله با تهدیدات فرهنگی و اقتصادی دشمنان هستند.

مسئول شورای سیاست ‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه اصول و قاعده‌ای خاص در مساجد حاکم نیست، تاکید کرد: مسجد نقش بسیار حساسی در تحکیم اساس و بنیان جامعه دینی دارد و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام مردم و مسئولان قرار گیرد.