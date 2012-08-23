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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

حجت الاسلام رحیم آبادی:

مساجد با معماری ایرانی اسلامی ساخته شود

مساجد با معماری ایرانی اسلامی ساخته شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول شورای سیاست ‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه مسجد به عنوان خانه خدا در دین اسلام گفت: مساجد باید با معماری ایرانی اسلامی احداث یا نوسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رحیم‌ آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ائمه جماعات، هیئت امناء مساجد، خدام و فرماندهان پایگاههای استان، اظهارداشت: ائمه جماعت متولیان امر نماز در محلات هستند و باید برای جذب همسایگان و مردم محلی ساکن در اطراف مسجد برنامه ریزی و اقدام کنند.

وی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به مسجد طراز اسلامی اشاره کرد و افزود: بهره گیری از معماری اسلامی و نشانه های آن در احداث و نوسازی، زمینه سازی برای مسئولیت پذیری و نقش آفرینی آحاد نمازگزاران خصوصا جوانان و نوجوانان در برنامه های مسجد، برنامه ریزی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای متفکر، خلاق و علاقمند به مسجد و بهره مندی حداکثری از شیوه های نوین در زمینه های هنر، ادبیات، تبلیغات و ... در برنامه های مسجد از جمله این راهکارها است.

مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی برنامه ریزی جهت بالا بردن معرفت، اخلاق و بصیرت سیاسی نمازگزاران، توجه ویژه به موضوع نظافت و زیبایی و جذابیت مسجد در عین سادگی و دوری از تجمل گرایی و برنامه ریزی اساسی جهت نهادینه کردن محبت محوری در کلیه برنامه های مسجد بویژه نسبت به جوانان و نوجوان از دیگر راهکارها است.

حجت الاسلام رحیم‌ آبادی با تاکید بر اینکه برگزاری برنامه های فرهنگی در مساجد در سطح کشور به صورت کمرنگ اجرا می شود، افزود: این امور از دغدغه های مسئولان بوده و باید چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینکه امروز جای  خالی برنامه های فرهنگی در سطح مساجد احساس می شود، تصریح کرد: در این راستا باید کارهای کارشناسی و عملیاتی برای اجرای برنام های فرهنگی به منظور جذب مردم به سمت مسجد انجام شود.

حجت الاسلام رحیم‌ آبادی بصیرت را لازمه تحقق و رسیدن به اهداف در تمام عرصه ‌ها عنوان کرد و بیان داشت: تریبون ‌های نماز پایگاهی برای بصیرت ‌افزایی و مقابله با تهدیدات فرهنگی و اقتصادی دشمنان هستند.

مسئول شورای سیاست ‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه اصول و قاعده‌ای خاص در مساجد حاکم نیست، تاکید کرد: مسجد نقش بسیار حساسی در تحکیم اساس و بنیان جامعه دینی دارد و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام مردم و مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 1678736

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