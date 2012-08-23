کمیته حل مشکلات واحدهای تولیدی اردبیل تشکیل می شود

جلیل جعفری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از شهرکهای صنعتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غیر فعال بودن برخی واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: در کمیته حل مشکلات واحدهای تولیدی، واحدهای مشکل دار شناسایی و به کمیته معرفی می شود که این کمیته مشکلات را برای مرتفع کردن به نمایندگان استان بیان می کنند.

وی فعال کردن واحدهای تولیدی غیر فعال استان را در کاهش میزان بیکاری در منطقه موثر دانست و یادآور شد: نمایندگان نیز در این راستا اقدامات موثری خواهند داشت.

جعفری عدم حمایت بانکها از صنایع تولیدی استان را از مشکلات صنایع استان برشمرد و اضافه کرد: مشکلات برخی از واحدهای تولیدی با پرداخت تسهیلات بانکی حل می شود اما بانکها با صاحبان صنایع و سرمایه گذاران همکاری لازم را ندارند.

هیئت دولت باید از کشاورزان حمایت کند

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی همچنین مهمترین مشکل کشاورزان استان را مشکل سیب زمینی کاران دانست و ادامه داد: بیش از هزار تن سیب زمینی در استان تولید شده اما قیمت فروش آنقدر پایین است که هزینه های کشاورزان را جبران نمی کند.

وی با بیان اینکه دولت باید از کشاورزان حمایت کند، متذکر شد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از هیئت دولت درخواست چاره جویی خواهد کرد تا کشاورزان استان بیش از این متضرر نشوند.

جعفری با اشاره به حادثه اخیر جاری شدن سیل در مناطق خلخال و کوثر گفت: سیل خسارات زیادی به کشاورزان منطقه وارد کرده و تا به حال هیچگونه اقدام استانی و ملی برای سیل زدگان انجام نشده است.

وی با بیان اینکه هزینه خسارات سیل زدگان باید جبران شود، تصریح کرد: نمایندگان استان هم از مدیر ارشد استان و هم از وزارت کشور رفع مشکلات سیل زدگان را پیگیری خواهد کرد.

