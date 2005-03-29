كره شمالي چيزي براي از دست دادن ندارد / مشكل تيم در منطقه چپ زمين بايد مرتفع شود

نادردست نشان سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : اگر چه كره شمالي نسبت به تيمهاي ديگر اين گروه از قدرت زيادي برخوردار نيست ولي يك تيم زخم خورده است كه با توجه به سرعت بالايي كه از آن برخوردار است مي تواند براي ايران خطرناك باشد.

وي ادامه داد : تيم ايران با يك بازي متعادل و متفكرانه مي تواند به راحتي از سد كره شمالي بگذرد و با دور كردن بازي از منطقه جريمه و بكار بستن شيوه پرسينگ در ميانه زمين با اتكا به حركات كريمي و هاشميان مي تواند به گلهاي زده بيشتري دست يابد .

دست نشان با بيان اين كه در بازي مقابل ژاپن در منطقه چپ زمين از دو بازيكن غيرتخصصي در اين پست استفاده شد افزود : تنها نقطه تاريك بازي مقابل ژاپن عدم كارآيي دو بازيكن بكار گرفته شده (نصرتي-نويدكيا) در اين پست بود. اكثر حملات تيم ژاپن نيز از همين منطقه طراحي مي شد كه بايد در بازي مقابل كره شمالي اين نقيصه بر طرف شود.

وي در پايان تصريح كرد : اگر تيم ملي بتواند 3 امتياز اين ديدار را بدست آورد صعود ما به جام جهاني حتمي خواهد شد .