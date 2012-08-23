جاده چهار خطه شهرکرد- بن- داران کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرساخت توسعه راه های چهار محال و بختیاری بعد ازظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی چهار خطه شهرکرد - بن - داران، اظهار داشت: این پرژه جزء پروژه های مهر ماندگار است.

حسین علی مقصودی اظهار داشت: طول این پرژه 18 کیلومتر است که در هشت کیلومتر آن مراحل زیرسازی نجام گرفته است.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که این پروژه تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

مقصودی اذعان داشت: در سال جاری بیش از 23 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به این پروژه اختصاص داده می شود و تا پایان سال جاری به بهره برداری رسد.

