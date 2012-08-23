فاز اول طرح انتقال آب بن- بروجن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل آب منطقه ای چهار محال و بختیاری بعد ازظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی انتقال آب بن- بروجن اظهار داشت: برآورد کل فاز اول انتقال آب بن – بروجن یک هزارو 300 میلیارد ریال است.

عباسی تصریح کرد: نیاز آب سالانه این شهرستان 14 میلیون متر مکعب است و 1.4 ضریب حداکثر روزانه است.

عباسی اذعان داشت: هدف کلی انتقال آب بن – بروجن تامین آب شرب و صنعت در محدوده مورد نظر است.

وی بیان داشت: جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمین و افت سطح آب سفره های زیر زمینی در دشت مورد مطالعه است.