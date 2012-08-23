لزوم سود آوری خدمات الکترونیکی برای مردم/ طرح جامع دولت الکترونیک تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، ظهر پنچشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه السیت با تاکید بر اینکه لازم است، نوآوری و خدمات الکترونیکی برای مردم ارزش آفرینی و سود آوری داشته باشد، اظهار کرد: مشخصه اصلی تکنولوژی جدید سرعت، دقت، اقتصادی بودن، صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری است.

وی عنوان کرد: در نیمه دوم قرن بیستم و بیست و یکم شاهد تحولات شگرفی در حوزه تولید، گردش اطلاعات و فناوری نوین هستیم و این دو اتفاق بزرگ تحولات بزرگی را در زندگی بشر ایجاد می کند.

وی ادامه داد: امروز در تمامی قاره ها و کشورها صحبت از یک دنیا و دهکده مجازی بوده چرا که اکنون لازمه زندگی بشری ایجاد تحول و نوع آوری در عرصه های مجازی و الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: تمام بخش ها باید تلاش کرده و با ایجاد بستر های لازم زمینه ورود فناوری اطلاعات را به درون دستگاه ها فراهم کنند زیرا این امر فرصت زیادی را در تمامی عرصه ها بوجود می آورد.

وی با بیان اینکه امروز یک جهان الکترونیکی وجود دارد و همه درصدد هستند از این ابزار نوین استفاده کنند، گفت: شهرها کانون عمده فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بوده و باتوجه به اینکه 70 درصد جمعیت در شهرها هستند باید خدمات به شکل الکترونیک ارائه شود.

وی تاکید کرد: بهره گیری از خدمات الکترونیک نیازمند فراهم کردن و توسعه زیرساخت ها در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری است.

شهردار مشهد با بیان اینکه رتبه ایران در زمینه دولت الکترونیک قابل قبول و شایسته نیست، عنوان کرد: نیاز است طرح جامعی برای دستیابی به دولت الکترونیک تهیه شود و برنامه ریزی لازم برای همه بخش ها به ویژه شهرداری صورت بگیرد.

پژمان ادامه داد: برای تحقق دولت الکترونیک باید از موازی کاری پرهیز و تمامی دستگاه ها یک پازل از پلان کلی طرح جامع الکترونیکی را تکمیل کنند.

وی با اشاره به آموزش مردم در زمینه استفاده از خدمات الکترونیکی گفت: همه مردم باید در زمینه استفاده از خدمات الکترونیکی آموزش های لازم را ببینند زیرا در غیر این صورت سرمایه گذاری در این خصوص بلاتکلیف می ماند.

وی در خصوص کاهش تصدی های دولتی اظهار کرد: تصدی های دولتی باید کاهش یابد چرا که امروز سیستم های الکترونیکی خدمات فراوانی را عرضه می کنند.

گفتنی است، در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه السیت، از 100 دستگاه اتوبوس بی‌آرتی، 114 دستگاه مینی‌بوس و 100 دستگاه اتوبوس شهری با حضور معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مشاور وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری شد.