مسئولان ادارات قم از سلیقه گرایی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار که در محل دائمی نمایشگاه های قم برگزار شد بیان کرد: با راه اندازی این نمایشگاه خدمات دولت نهم و دهم به مردم نشان داده می شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان در ارائه خدمات خود به مردم در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشته اند.



استاندار قم بیان کرد: در این هفته با مرور اقدامات، مکانیزم و ساز و کارهای کلی را به دقت مورد بررسی قرار داده تا دریابیم چه اقداماتی دیگری باید انجام دهیم.



لزوم افزایش افق دید از جهت شناخت فعالیت های دولت



وی با اشاره به اینکه مدیران استان و مجموعه های مختلف درحال آشنایی با فضایی جدید هستند افزود: باید افق دید را از جهت شناخت فعالیت های دولت افزایش داد.



پیریایی با اشاره به اینکه لازم است افق دید گسترش یابد افزود: دولت بخشی عظیم است و بخش خصوصی که برای فعالیت دعوت می شوند را نیز شامل می شود.



وی با اشاره به اینکه جامعه هدف مردم هستند، افزود: مردم و به خصوص کارشناسان باید بیایند و از نمایشگاه بازدید کنند تا تبادل فکری با آن ها انجام گیرد.



استاندار قم بیان کرد: لازم است سیستم جایگزین سلیقه شود و به سیستم روی آورده شود تا توفیقات بیشتری حاصل آید و با برنامه ریزی می توان از فرصت ها استفاده بهتری کرد.



لزوم آبادانی در فکر و اندیشه



وی با اشاره به لزوم آبادانی در فکر و اندیشه، افزود: اگر دستگاه های اجرایی در همه عرصه های مربوطه به خوبی فعالیت کنند، دیگر جایی برای دخالت دیگر دستگاه‌ها باقی نمی‌ماند.



پیریایی با بیان اینکه کسی که خدمتگذار است باید نزد مردم برود، گفت: به زودی به مناطق مختلف رفته و مناطق را مورد بازدید قرار می دهیم تا با رصد آن ها بتوانیم به رفع مشکلات در مناطق مختلف بپردازیم.