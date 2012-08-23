صادرات منطقه آزاد چابهار در یک ماه 92 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز یزدانی اظهار داشت: از این میزان بیش از 450 هزار دلار مربوط به صادرات کالا به داخل سرزمین اصلی و خارج از کشور در خرداد ماه 91 و حدود 860 هزار دلار صادرات در تیرماه 91 بوده است.

وی افزود: رشد صادرات در منطقه آزاد چابهار نشان می دهد گرانی کالاهای خارجی در پی تحریم های اقتصادی غرب منجر به تشویق سرمایه گذاران به فعالیت های تولیدی و صادراتی به جای واردات شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بیان داشت: این منطقه به علت ارائه مشوق های مختلف مانند معافیت های مالیاتی، واردات بدون عوارض مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید و کوتاه بودن تشریفات صادراتی توانسته است توجه سرمایه گذاران را برای توسعه فعالیت در منطقه جلب نماید.