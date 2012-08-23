مسئولان در برابر انتقادات به دنبال توجیه نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ ظهر پنجشنبه در نخستین روز گرامیداشت هفته دولت در دیدار با فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: مسئولان در برابر انتقادات صحیح درصدد توجیه و عدم پاسخگویی نباشند و اگر خطا و لغزشی در مدیریت دستگاه‌های متبوعشان هست بدنبال اصلاح آن باشند.

وی با بیان ویژگی‌های حکومت‌ ها و دولت‌ ها از منظر حضرت علی(ع) عنوان داشت: بقا و ادامه حیات دولت‌ها ریشه درارزشهای دینی و پایبندی به ارزشهای اعتقادی دارد.

مشایخ، حب و شهوت به ریاست طلبی را از آفت بزرگ مدیریت و حکومت‌ داری دانست و گفت: قدرت و بیت‌ المال باید در اختیار افراد صالح باشد تا راه سعادت جامعه طی شود.

بهره‌ برداری مرکز بهداشت و درمانی چالوس



همزمان با آغاز هفته دولت و از مصوبات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به چالوس، مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک چالوس به بهره برداری رسید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: این مرکز در زمینی به مساحت 459 متر مربع و با بنای 576 متر مربع که زمین آن توسط خیر اهدا شد با اعتبار 250 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

شهرام شکرزاده بیان داشت: این مرکز ظرف مدت یکسال احداث شد و هزار و 958 خانوار روستایی و دو هزار و 842 خانوار شهری را تحت پوشش قرار می دهد.

افتتاح دو واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد چالوس



دو واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد چالوس در آغازین روزهای هفته دولت به بهره برداری رسید.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) چالوس گفت: یکی از این واحدها که دارای 135 متر زیربنا بوده 9 میلیون تومان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک شد که شش میلیون تومان از محل اعتبارات مسکن شهری ریاست جمهوری و سه میلیون تومان از سوی یک خیر بوده است.

بهرام کیاکجوری ادامه داد: واحد دیگر افتتاح شده نیز 20 میلیون تومان وام مسکن شهری و شش میلیون از محل اعتبارات ریاست جمهوری پرداخت شده است.



