کمک در برداشت محصول زلزله زدگان توسط جوانان جمعیت هلال احمر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: تعداد 28 نفر از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر در پوشش تیم حمایت روانی با بدرقه دبیرکل جمعیت هلال احمر وارد منطقه زلزله ورزقان شدند.



وی گفت: طبق تقسیم بندی که صورت گرفت استان قم و گلستان مشترکا در قالب اردوی جهادی در شهر ورزقان، روستای زنگ آباد مستقر شده اند و تاکنون خدمات شایسته ای را به هموطنان آذربایجانی ارائه کرده‌اند.



وی افزود: با توجه به نیازسنجی که از منطقه انجام گرفته بود مبلغ 13 میلیون ریال جهت خرید مایجتاج مردم زلزله زده و 2 دستگاه آبگرمکن توسط خیرین اهداء شد.



سائلی با اشاره به کمک اعضای تیم در برداشت محصول در روستای مذکور زلزله زده از توابع ورزقان گفت: این تیم در پاکسازی محیط و کمک در خارج نمودن لوازم و اجناس از زیر آوار کمک شایانی به روستائیان کردند.



همچنین وی از احداث 6 سرویس بهداشتی در روستای زنگ آباد خبر داد و گفت: با تلاش جوانان جمعیت هلال احمر ایستگاه نقاشی و مسابقات ورزشی انجام گرفته و 150 عدد انواع لوازم ورزشی و اسباب بازی و 200 بسته لوازم تحریر به کودکان اهداء شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم بیان داشت: یکی از اقدامات خوب و به جای جمعیت هلال احمر استان برپایی خیمه نماز جهت انجام فرایض شرعی و برگزاری مجالس ترحیم و دعا در منطقه توسط روحانیون و مداح تیم اعزامی بوده است.



سائلی اذعان داشت: 350 بسته امدادی، 500 بسته دستمال کاغذی،200 عدد مسواک و خمیر دندان و 200 جلد کتاب کودک و مذهب از جمله دیگر اقلامی بوده که در منطقه ورزقان در میان مردم روستا توزیع شده است.



لازم به یادآوری است دکتر فقیه رئیس جمعیت، جعفریان رئیس سازمان جوانان و دکتر مظفر ریاست سازمان امداد و نجات از نزدیک با این تیم ملاقات کرده و از خدمات ارائه شده توسط اعضای جوانان قم در روستای آسیب دیده زنگ آباد تقدیر و تشکر نمودند.



اعزام کاروان شهرداری قم برای آواربرداری مناطق زلزله زده



معاون خدمات شهری شهرداری قم از اعزام کاروانی از شهرداری قم به منظور کمک در آواربرداری مناطق زلزله زده به آذربایجان اعزام می شود.



جهانبخش نجف زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: این کاروان در روز جمعه هفته جاری از قم به سمت آذربایجان به منظور یاری رساندن به مردم آسیب دیده در زلزله آذربایجان عزیمت می‌کنند.



وی افزود: با توجه به تاکید شهردار قم مبنی بر کمک رسانی به این عزیزان، کاروانی متشکل از 6 دستگاه کامیون کمپرسی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه بابکت، یک دستگاه خودروی سواری کاپرا، یک دستگاه کانکس جهت استقرار گروه اعزامی به همراه یکی از معاونان خدمات شهری مناطق قم و 15 نفر از رانندگان و کارکنان شهرداری به این مناطق عزیمت خواهند نمود.



معاون خدمات شهری شهرداری قم ضمن اشاره به واگذاری عملیات آواربرداری 10 روستای تخریب شده به شهرداری قم از سوی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور اظهار داشت: این گروه در روز جمعه هفته جاری به این مناطق اعزام خواهند شد و تا پایان عملیات آواربرداری در آنجا مستقر خواهند بود.



نجف زاده افزود: گروه‌های اعزامی در پایان هر هفته به شهر قم بازگشته و نیروهای جدید و تازه نفس جایگزین آنها خواهد شد تا عملیات آواربرداری به نحو مطلوب و شایسته انجام پذیرد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم تصریح کرد: از 6 کامیون اعزامی به مناطق زلزله زده 2 کامیون ظروف 20 لیتری جهت نگهداری آب شرب بهداشتی، 2 کامیون آفتابه جهت نظافت و 2 کامیون چراغ فانوس نفتی جهت تامین روشنایی همراه خود خواهند برد تا در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.



گفتنی است: هفته گذشته معاون خدمات شهری شهرداری قم به دستور شهردار قم به منظور بررسی خدمات مورد نیاز به این مناطق عزیمت کرده بود.