گلزار شهدای گناباد غبار روبی و عطر افشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح پنجشنبه با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد امام جمعه گناباد اظهار داشت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون رهنمودهای امام راحل (ره) و ایثار شهدا است.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب افزود: در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولین خود را جدای از مردم می دانستند امروز مسئولین نظام اسلامی در بخش های مختلف خدمتگزار مردم اند و خدمت به مردم جزء افتخارات آنان است.

وی تصریح کرد: امروز با همت و تلاش مسئولین و هوشیاری و حمایت های اقشار مختلف جامعه، توطئه های دشمنان در عرصه های مختلف از جمله تحریم با شکست مواجه شده است.

صادقی بر پایبندی به اصول انقلاب اسلامی و استمرار راه امام راحل (ره) و شهدا برای رسیدن به قله های بیشتر عزت و موفقیت و غلبه بر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، شرکت کنندگان با نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کردند.