بزرگترین کارخانه کنسانتره میوه کشور در فردوس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی فردوس پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح این کارخانه اظهارکرد: عمیلات ساخت این واحد صنعتی از سال 1386شروع و امسال به بهره برداری رسیده است.

محمد غلامی اعتبار ارزی و ریالی اختصاص یافته به این کارخانه را 230 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این پروژه در زیربنای اداری و صنعتی چهار هزارمترمربع ساخته شده است.

وی با بیان اینکه کارخانه کنسانتره فردوس از پیشرفته ترین خطوط تولید کنسانتره میوه در ایران است، ادامه داد:سالانه بیش از هفت هزار تن انواع کنسانتره میوه در این خارخانه با کیفیت جهانی تولید خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس بیان کرد: با بهر برداری از این کارخانه برای 150 نفر به صورت مستقیم و450 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

غلامی اظهارداشت: در این کارخانه رب انار ، رب گوجه فرنگی،. انواع ترشیجات و عصاره انواع میوه ها تولید خواهد شد.