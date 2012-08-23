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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

بزرگترین کارخانه کنسانتره میوه کشور در فردوس به بهره برداری رسید

بزرگترین کارخانه کنسانتره میوه کشور در فردوس به بهره برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: در اولین روز از هفته دولت بزرگترین کارخانه کنسانتره میوه کشور در شهرستان فردوس با 230 میلیارد ریال اعتبار ارزی و ریالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی فردوس پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح این کارخانه اظهارکرد: عمیلات ساخت این واحد صنعتی از سال 1386شروع و  امسال به بهره برداری رسیده است.

محمد غلامی اعتبار ارزی و ریالی اختصاص یافته به این کارخانه را 230 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این پروژه در زیربنای اداری و صنعتی چهار هزارمترمربع ساخته شده است.

 وی با بیان اینکه کارخانه کنسانتره فردوس از پیشرفته ترین خطوط تولید کنسانتره میوه در ایران است، ادامه داد:سالانه بیش از هفت هزار تن انواع کنسانتره میوه در این خارخانه با کیفیت جهانی تولید خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس بیان کرد: با بهر برداری از این کارخانه برای 150 نفر به صورت مستقیم و450 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

غلامی اظهارداشت: در این کارخانه رب انار ، رب گوجه فرنگی،. انواع ترشیجات و عصاره انواع میوه ها  تولید خواهد شد.

کد مطلب 1678793

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