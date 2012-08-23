درک صحیح از شرایط وظیفه اصلی کارگزاران است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت درگرگان گفت:درشرایط موجودکارگزاران نظام دووظیفه اصلی دارند که باید در اولویت های خود قرار دهند که اولین اولویت درک صحیح از شرایط موجود است و تحلیل های کارگزاران وخواص نظام نیز باید منطبق ویا نزدیک به تحلیل های رهبری معظم انقلاب اسلامی باشد.

وی درادامه افزود:برخی سیاسیون درداخل کشور بحث بن بست را مطرح می کنند واین مساله عمدتا توسط کسانی مطرح می شود که خود وحزبشان درفضای سیاسی کشور ودر ارتباط با اقبال عامه به آخر خط رسیده اند ومی خواهند فضای داخلی کشور را نیز بحرانی جلوه دهند.

وی با اشاره به سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد:ربه فرموده رهبری ما هم اکنون در وضعیت بدر وخیبر هستیم و مشکلات وسختیهایی در داخل کشور وجود دارد که می توان با ایستادگی ومقاومت ومدیریت با آنها مقابله کرد.

استاندار گلستان با بیان اینکه درحال حاضر درکشور تهدید وچالش هست ولی بن بست وبحران نیست گفت:درحال حاضر جبهه استکبار نیز دچار چالش هایی است وجبهه اسلام نیز با مشکلاتی مواجه است اما مشکلات ایران واسلام مانند نبرد فتح خیبر است که منجر به پیروزی می شود تنها مدیریت چالش ها لازم است تا بتوان قله های بزرگ اقتصادی وعلمی را چه در کشور و چه جهان فتح کرد.

وی با بیان اینکه هر که از ولایت فاصله گرفت عاقبت به خیر نشد گفت:درحال حاضر وضعیت کشورمشابه این است که ما در حال فتح قله های سعادت وپیشرفت هستیم وبه همین دلیل سختیها نیز دراین راه شیرین است اما سختیهای استکبار دراین برهه از شرایط جهانی سخت وغیر قابل تحمل است ونداشتن درک درست غرب از وضعیت جامعه جهانی هم اکنون آنها را به بن بست رسانده است.

قناعت با اشاره به سخنان رهبری معظم انقلاب تصریح کرد:به گفته ایشان برگ مهمی از تاریخ دنیا در حال ورق خوردن است که تحلیلگران غرب نیز بر این موضوع اشاره داشته اند وهمینظوررهبری دربیانات دیگری فرموده بودند که آینده جهان متعلق به جهان اسلام با محوریت ایران است که البته غرب وتحلییلگرانش نیز بر این موضوع عقیده داشته اند.