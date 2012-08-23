مساجد ساوجبلاغ بهسازی و مرمت شدند

علی حدادی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مساجد و حسینیه های شهرستان ساوجبلاغ از کمک 421 میلیون تومانی دولت برخوردار شدند.



وی افزود: 92 مسجد و حسینیه شهری و روستایی این شهرستان طی سال 89 تا کنون از این کمک ها بهره مند شدند.



حدادی ادامه داد: این کمک ها اغلب برای بهسازی، تجهیز و مرمت این اماکن مقدس هزینه شده است.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: تقویت مساجد به عنوان پایگاههای مهم مذهبی و فرهنگی نقشی موثر در ترویج فرهنگ اسلامی و دینی دارد.



وی اظهار داشت: ایجاد جاذبه در مساجد با هدف جذب بیشتر جوانان و نوجوانان و غنی سازی اوقات فراغت آنها، توطئه های دشمنان و تهاجم فرهنگی آنها را خنثی می کند.

حدادی افزود: حضور نوجوانان و جوانان در اعیاد و مناسبتهای مذهبی در مساجد و حسینیه ها چشمگیر است و باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای تقویت باورهای دینی و فرهنگی جوانان بهره برد.



