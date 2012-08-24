مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره جزئیات بسته حمایتی مشترکان برق پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: در حال حاضر آخرین مراحل تدوین و مطالعات این بسته حمایتی با مشارکت وزارت نیرو در سطح دولت انجام می شود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه برای اجرای این بسته حمایتی علاوه بر وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مشارکت می کند، تصریح کرد: در این بسته حمایتی یک سری لوازم خانگی کم مصرف به مشترکان خانگی ارائه می شود.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با اجرای این بسته حمایتی لوازم خانگی کم مصرف برق جایگزین لوازم خانگی با رتبه انرژی بالا و پر مصرف انرژی خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس، استفاده از لوازم خانگی کم مصرف منجر به کاهش شدید مصرف انرژی الکتریکی و کاهش بار مالی قبوض برق مشترکان خانگی خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص چگونگی حمایت دولت برای خروج لوازم خانگی پرمصرف برق از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، توضیح داد: قرار است با مشارکت برخی از بانک ها یک سری تسهیلات مالی و اعتباری در اختیار مشترکان برق قرار گیرد.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات و تسهیلات مالی اختصاص یافته به خانوارها تابع شرایط مختلفی است، بیان کرد: متراژ خانه و تعداد افراد خانوار از مهمترین این معیارها است.

نامجو با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با وزارت صنعت و برخی از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برقی، تبیین کرد: بر این اساس پیش بینی می شود محدودیتی در تامین لوازم خانگی کم مصرف برق در داخل کشور وجود نداشته باشد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه اجرای این طرح علاوه بر کاهش مصرف برق، امکان مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار مالی قبوض برق را فراهم می کند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید محصولات برقی با کیفیت و استاندارد در داخل کشور از دیگر مزیت‌های این بسته حمایتی است.

محمد بهزاد نیز پیشتر درباره تولید برخی از لوازم خانگی کم مصرف برق در داخل کشور به مهر گفته بود: برای نخستین بار از کولرهای آبی با رتبه مصرف انرژی A و B رونمایی شده است.

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه استفاده از این نسل جدید کولرهای آبی با برند ایرانی منجر به کاهش 50 درصدی مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری در فصل تابستان خواهد شد، تصریح کرده بود: همچنین برآوردهای انجام گرفته نشان می دهد این کولرها منجر به کاهش 25 درصدی بار مالی قبوض برق در فصل تابستان خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین از اجرای طرحی با مشارکت 6 دستگاه و نهاد دولتی برای جمع آوری لوازم خانگی پر مصرف برق در بازار خبر داد و افزود: طرحی با مشارکت وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، گمرک، استاندارد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای جمع آوری لوازم خانگی کم مصرف برق آغاز شده است.



به گزارش مهر، پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سرانه مصرف برق و انرژی مشترکان خانگی از 2900 به 2500 کیلو وات ساعت در سال کاهش یافت و با اجرای برخی از سیاست‌های جدید کاهش متوسط مصرف سالانه برق مشترکان به 2200 کیلووات ساعت در دستور کار قرار گرفته است.