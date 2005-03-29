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۹ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

همزمان با رحلت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبي (ع)

همايش ادبي دانش آموزان و دبيران شاعر برگزار مي شود

نوزدهمين همايش ادبي دانش آموزان و دبيران شاعر همزمان با رحلت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبي (ع) با عنوان «در طواف حريم شهادت» برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اين همايش با حضور دانش آموزان و دبيران شاعر در شهرستان خرمشهر و بويژه در مناطق عملياتي شلمچه و اروندرود برگزار خواهد شد. در اين همايش برخي از شاعران برجسته معاصر نيز حضور خواهند داشت.
گفتني است، همايش ادبي در طواف حريم شهادت براي سومين بار برگزار مي شود.

کد مطلب 167886

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