همايش ادبي دانش آموزان و دبيران شاعر برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اين همايش با حضور دانش آموزان و دبيران شاعر در شهرستان خرمشهر و بويژه در مناطق عملياتي شلمچه و اروندرود برگزار خواهد شد. در اين همايش برخي از شاعران برجسته معاصر نيز حضور خواهند داشت.

گفتني است، همايش ادبي در طواف حريم شهادت براي سومين بار برگزار مي شود.