مدیرعامل جدید شعب بانک کشاورزی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله گودینی مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان لرستان ظهر پنج شنبه در این مراسم بانک کشاورزی را بازوی اقتصادی بخش کشاورزی دانست و گفت: رسالت ما تامین سرمایه و تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی است.

وی لزوم تجمیع توانمندیها و همکاری نزدیک بانک و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان بازوی فنی و سیاستگزار بخش کشاورزی را یادآور شد و گفت: چنانچه این دو بازو همدیگر را درک کنند و با یکدیگر هم جهت شوند موفقیت و توسعه بخش کشاورزی را رقم خواهند زد.

گودینی با تبیین سهم و نقش بخش کشاورزی در تولید و اشتغال تصریح کرد: مسیر خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق بخش کشاورزی حاصل خواهد شد.

مدیر استان بر نقش کارکنان بانک و همدلی و همکاری آنها برای دستیابی به اهداف بانک تاکید کرد و گفت : تمامی کارکنان بانک کشاورزی به خدمت رسانی به مردم ومشتریان بانک افتخارمی کنند.

مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان لرستان مسئولیت همگان را در این زمینه مهم و حساس توصیف کرد و بیان داشت: امیدواریم بتوانیم گامهای موثری در راستای خدمت رسانی به مردم و مشتریان بانک و کمک به توسه بخش کشاورز لرستان برداریم.