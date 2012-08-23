3.5 میلیون گردشگر وارد اردبیل می شود/ بسیج ادارات برای پذیرایی از گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنجشنبه درجلسه ستاد تسهیلات دائمی سفرهای تابستانی عنوان کرد: با توجه به تداخل تعطیلات عید سعید فطر وآغاز دور دوم از تعطیلات تابستانی و نیز آغاز مسافرتهای پایتخت نشینان در تعطیلات هفته آتی به تعداد میهمانان این شهرستان افزوده می شود.

وی با اعلام اینکه درنیمه اول تعطیلات تابستانی سالجاری بیش از دو میلیون 800 هزار مسافر وارد شهر اردبیل شده بود، افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، پیش بینی می شود حداقل 2.5 میلیون الی 3.3 میلیون مسافر دیگر در دریکماه آینده مقصد گردشگری خود را استفاده از طبیعت زیبای منطقه اردبیل انتخاب کند.

فرماندار اردبیل خواستار بسیج همه امکانات مورد نیاز از سوی دستگاههای اجرائی و شرکتهای خدماتی در استقبال شایسته از مسافران شد و تصریح کرد: باید با حفظ آمادگی و افزایش توان خدمات رسانی خود پذیرائی شایسته از میهمانان گردشگر را در اولویت کارهای اداری قرار داد.

اکبری عملیات عمرانی، آسفالت ریزی، لکه گیری و زیبا سازی معابر را در جهت استقبال شایسته از مسافران ناکافی دانست و تاکید کرد: تلاشگران حوزه خدمات شهری باید هر چه زودتر اقدام فوری در رفع نواقص راههای مواصلاتی و برون شهری و تکمیل علائم و تابلوهای راهنمائی و افزایش روشنائی معابر و مسیرهای پرتردد اقدام کنند.

700 کلاس پذیرای مسافران فرهنگی است



وی خواستار فعالسازی سرویسهای بهداشتی، کمپهای خدماتی ومیهمانسراهای مسافرتی شد و عنوان کرد: 700 کلاس آموزشی در قالب 65 مدرسه با اولویت اول آماده پذیرش از مسافران فرهنگی و نیز دیگر میهمانان تابستانی است.

فرماندار اردبیل همچنین با تاکید بر فعالیت واحدهای نانوائی در دو نوبت کاری، و افزایش ساعات پخت و توزیع 35 واحد از آنها تا 10 شب، تصریح کرد: در این مدت 40 باب مسجد و حسینیه نیز در مراکز پرجمعیت میادین اصلی و مناطق پرترافیک مسافران برای ادای فرایض دینی و استفاده از امکانات خدماتی و بهداشتی به روی مسافران باز خواهد بود.