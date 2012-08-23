روابط تنگاتنگ ایران و جمهوری آذربایجان با دو بهم زنی ها کم رنگ نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده ظهر امروز پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجانشرقی با بیان این مطلب افزود:دولت جمهوری آذربایجان وایران به خوبی می دانند اختلاف و تنش به سود هیچ یک از دو طرف نیست واجازه هیچگونه تفرقه افکنی به برخی افراد سود جو نمی دهند.
وی ضمن ابرازهمدردی ملت و دولت متبوع خود با زلزلهزدگان شمال غرب ایران اظهار داشت:جمهروی آذربایجان آماده هرگونه امدادرسانی به زلزله زدگان این منطقه است.
استاندار آذربایجان شرقی نیز طی این دیدار با اشاره به همدل بودن ملت های ایران و جمهوری آذربایجان گفت: دولت و ملت ایران وجمهوری آذربایجان باید در روزهای سخت در کنار هم باشند.
وی از ابراز همدردی ملت و دولت این کشور با زلزلهزدگان استانقدردانی کردوگفت :ملتهای مسلمان به صورت یکپارچه باید درمقابل دشمنان ازیکدیگر پشتیبانی کنند .
وی با ارایه گزارشی از نحوه امدادرسانی به مناطق زلزلهزده استان، میزان خسارتهای زلزله در شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس را هشت هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خوشبختانه سرعت عمل ستاد بحران و کمکهای کمنظیر مردم موجب شد که امدادرسانی به زلزلهزدگان در کمترین زمان صورت گیرد و اکنون تمام آسیبدیدگان اسکان یافتهاند.
بیگی افزود: حمایتها و تسهیلات لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق زلزلهزده و اسکان دایمی زلزلهزدگان پیشبینی شده و به طور جدی تلاش میکنیم تا قبل از آغاز فصل سرما مردم را در خانههای خود اسکان دهیم.
وی تصریح کرد: ملت ما بحرانهای بسیار سختی همچون جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشته و با بهرهمندی از تجارب به دست آمده، این حادثه را نیز به خوبی مدیریت کرد.
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