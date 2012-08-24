دفاع از قهرمانی والیبال ایران در کاپ آسیا سخت است/ اولویت سوم هستیم

محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تشکیل و آغاز آماده سازی تیم "ب" در هفتههای پایانی سال گذشته انجام شد، اظهارداشت: آن زمان قرار بود رقابتهای کاپ آسیا ملاک حضور در زیر گروه لیگ جهانی باشد به همین دلیل اردوی آمادهسازی تیم "ب" بعد از عید تعطیل شد.
وی ادامه داد: اما وقتی از سوی AVC اعلام شد که ملاک حضور در زیر گروه لیگ جهانی همان مسابقات قهرمانی آسیاست که ایران در آن قهرمان شد، دوباره فراخوان زدیم و تمرینات را آغاز کردیم تا بتوانیم در غیاب تیم ملی به عنوان نماینده ایران در رقابتهای کاپ آسیا شرکت کنیم.
سرمربی تیم "ب" والیبال که یکی دو هفته پیش حکم خود را به عنوان سرمربی دریافت کرد، در مورد شرایط این تیم توضیح داد و گفت: با 14 بازیکن تمرینات را دنبال میکنیم که البته از این جمع 6 بازیکن مشمول خدمت سربازی هستند. طوریکه طی این مدت صبحها به پادگان محل خدمت میرفتند و عصرها به تمرین ملحق میشدند.
وکیلی با یادآوری مشکل خروج از کشور برای ورزشکاران سرباز خاطرنشان کرد: به همین دلیل تا آخرین روز با هر 14 بازیکن تمریناتمان را ادامه میدهیم تا در صورت بروز هر گونه مشکل برای بازیکنان اعزامی، بتوانیم بازیکن دیگری را جایگزین کنیم هر چند که تا به امروز کارهای لازم برای رفع مشکل خروج از کشور بازیکنان سرباز انجام شده است.
وی با اشاره به تیمهای شرکت کننده در رقابتهای کاپ آسیا و اینکه ایران در گروه B این رقابتها با تیمهای چین، هند و استرالیا همگروه است، یادآور شد: در مجموع اطلاع زیادی از تیمهای شرکت کننده نداریم. فقط اینکه میدانم هندیها بعد از مسابقات ارومیه در رقابتهای دیگری شرکت نداشتند و احتمالا مسابقات کاپ آسیا آغاز دوباره فعالیت این تیم خواهد بود.
سرمربی تیم "ب" والیبال با اشاره به اینکه تیم ملی در صورت گذر از مصر طی دو دیداری که در قاهره برگزار میشود باید در تهران به مصاف ژاپن برود، تصریح کرد: ژاپن هم مسابقات گزینشی لیگ جهانی را پیش رو دارد. بنابراین احتمال اینکه اینکه ژاپنیها هم مانند ایران از تیم ملی خود در این رقابتها استفاه نکنند، زیاد است. در هر صورت گروه ما از گروه A (کره جنوبی، ژاپن، میانمار و ویتنام) سختتر است.
وکیلی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به غیر از بازیکنان رده سنی نوجوانان و جوانان، چهل نفر از بازیکنان والیبال درگیر آماده سازی برای مسابقات بینالمللی هستند، گفت: به غیر از تیم ملی که رقابتهای گزینشی لیگ جهانی را پیش رو دارد، تیم ارتش هم برای مسابقات جهانی تهران آماده میشود. در این میان تیم "ب" اولویت سوم است.
وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و اظهارداشت: اینکه تیم "ب" اولویت سوم باشد با موافقت خود ما انجام شد تا اینگونه تیم ارتش به واسطه کمک به تیم ملی در اولویت دوم قراربگیرد.
"تیم ملی والیبال طی دو دوره گذشته رقابتهای کاپ آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت. آیا تیم "ب" شرایط دفاع از این عنوان را دارد؟"، وکیلی در پاسخ به این پرسش پایانی خبرنگار مهر گفت: انجام این کار سخت است به خاطر اینکه ما شناخت زیادی از تیمهای شرکت کننده نداریم ضمن اینکه 70 - 60 درصد بازیکنانی که ما دراختیار داریم برای نخستینبار در این مسابقات محک میخوردند و برخی از آنها هم اصلا سابقه خروج از کشور ندارند. البته امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم اما در کل در مورد چنین تیمی و عملکرد و نتیجه گیری آن حتی در دیدارهای تدارکاتی باید صبوری به خرج داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای والیبال کاپ آسیا طی روزهای 11 تا 17 شهریورماه در ویتنام برگزار میشود.
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