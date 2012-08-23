آزادی و تبرئه رهبران پیراهن قرمزها در تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، دادگاه جنایی تایلند به نفع هجده تن از 19 رهبر پیراهن قرمزها رأی داد و تنها یک نفر از آنها را مجرم شناخت که از سال گذشته به صورت مشروط آزاد بودند.

رهبران تبرئه شده پیراهن قرمزها شامل جاتوپورن پرومپان ، وراکانت موسیکاپونگ، نیسیت سینتوپرای و آریسامانت پونگروانگرونگ نمایندگان سابق مجلس تایلند بودند.

بر اساس حکم دادگاه، تنها یک نفر از نوزده رهبر پیراهن قرمزها به نام یوساواریت چوکلوم - که پیشتر به همراه دیگر همکارانش به صورت مشروط آزاد شده بود - به زندان بازگرداده شد زیرا دادگاه او را به اتهام ارعاب قضات دادگاه قانون اساسی مجرم شناخت.

این افراد در پی برگزاری تظاهرات ضد دولتی سال گذشته در تایلند به "ارتکاب اقدامات تروریستی " متهم بودند. در درگیریهای سال گذشته میان حامیان و مخالفان دولت تایلند حدود یکصد نفر کشته و بیش از 2 هزار تن زخمی شدند.

پیش از این قضات دادگاه قانون اساسی با طرح دعوی در دادگاه خواستار لغو آزادی مشروط رهبران پیراهن قرمزها شده بودند که راه به جایی نبردند.

