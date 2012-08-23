تحویل نخستین محموله جنگنده "اف 16" آمریکا به عراق در ماه سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع آمریکایی اعلام کردند که نخستین محموله از جنگنده های اف 16 آمریکا در ماه سپتامبر تحویل عراق داده خواهد شد.

این منابع افزودند: آمریکا با امضای یک قرارداد نظامی به ارزش 12 میلیارد دلار با دولت عراق موافقت کرده است که شامل فروش سلاح و آموزش استفاده از آنها به طرف عراقی است.

به موجب این قرارداد 36 فروند جنگنده اف 16 در اختیار عراق قرار داده خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود نخستین محموله از این جنگنده ها در سپتامبر 2014 تحویل عراق داده خواهد شد.