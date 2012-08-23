  1. بین الملل
۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

منابع آمریکایی اعلام کردند:

تحویل نخستین محموله جنگنده "اف 16" آمریکا به عراق در ماه سپتامبر

تحویل نخستین محموله جنگنده "اف 16" آمریکا به عراق در ماه سپتامبر

منابع آمریکایی از تحویل نخستین محموله از جنگنده های اف 16 این کشور به عراق در ماه سپتامبر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع آمریکایی اعلام کردند که نخستین محموله از جنگنده های اف 16 آمریکا در ماه سپتامبر تحویل عراق داده خواهد شد.

این منابع افزودند: آمریکا با امضای یک قرارداد نظامی به ارزش 12 میلیارد دلار با دولت عراق موافقت کرده است که شامل فروش سلاح و آموزش استفاده از آنها به طرف عراقی است.

به موجب این قرارداد 36 فروند جنگنده اف 16 در اختیار عراق قرار داده خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود نخستین محموله از این جنگنده ها در سپتامبر 2014 تحویل عراق داده خواهد شد.

کد مطلب 1678902

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