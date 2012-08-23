تاسف از برخورد یکطرفه کشورهای اسلامی با دمشق/انتشار اخبار غیرواقعی سوریه

پروفسور "چاندار مظفر" در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی سازمان های غیردولتی تحت تاثیر گزارش های یکطرفه رسانه های گروهی از وقایع سوریه تنها بر عملکرد نادرست بشار اسد تمرکز می کنند در حالی که حقایق متفاوت با انعکاس مغرضانه وقایع سوریه در رسانه های گروهی است.

وی با بیان اینکه تنها چند کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در جریان نشست اضطراری این سازمان در مکه خواستار بیانیه ای متعادل و منصفانه در خصوص سوریه شدند، افزود: حکم تعلیق سوریه در حالی در این نشست صادر شد که نماینده سوریه برای دفاع از خود که حق طبیعی و مسلم این کشور است به این نشست دعوت نشده بود.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی تاکید کرد : بسیاری از روشنفکران و نخبگان کشورهای اسلامی نیز خود را مدیون ثروت عربستان و قطر می دانند و متاسفانه در موضع گیری های خود در خصوص سوریه منافع این کشور ها را در نظر می گیرند.

وی در ادامه به انتشار اخبار غیرواقعی در خصوص سوریه اشاره کرد و گفت: این درست است که دولت سوریه بسیاری از مردم را به قتل رسانده و خشونت این رژیم در 17 ماه گذشته محکوم است اما شورشیان مسلح نیز هزاران تن را در درگیری های خود به کشتن داده اند.

جاندرا مظفر تاکید کرد: خشونت بشار اسد تنها یک طرف داستان سوریه است و یک سوم کشته شدگان بحران های اخیر در سوریه از ارتش و سازمانهای امنیتی سوریه هستند.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی درادامه به بیان شواهدی در خصوص انتشار اخبار مغرضانه و غیرواقعی از سوریه پرداخت و گفت: به عنوان مثال عکس های مربوط به خبر قتل عام در شهر حوله در تاریخ 25 ماه می سال جاری مربوط به جنگ در عراق در سال 2003 بوده است و بنابر گزارش روزنامه "فرانکفورتر آلگمانیه" این کشتار توسط مخالفان بشار اسد انجام شده است و قربانیان نیز از شیعیان حامی بشار اسد بوده اند.

وی در ادامه افزود: مخالفان دولت بشار اسد که بر اساس گزارش ها بسیاری از آنان افراد خارجی مرتبط با شبکه القاعده هستند با برخورداری ازطیف وسیعی ازسلاحها و دستگاههای ارتباطی ازسوی سازمان های اطلاعاتی آمریکا واسراییل و کشورهای عربستان، قطر و ترکیه حمایت می شوند.

به گفته وی، از ماه آوریل سال گذشته هزاران تن از شبه نظامیان ازکشورهای عراق، لیبی، تونس و اردن برای مبارزه با دولت بشار اشد و با عنوان "مجاهد" وارد خاک سوریه شده اند که شناسایی 70 خارجی در میان 200 شورشی دستگیر شده در شهر حلب تایید کننده این حقیقت است.

وی در خصوص قابل اعتماد بودن منابع خبری حوادث سوریه ابراز تردید کرد و گفت: منبع بسیاری از آمارهای مربوط به خشونت های دولت سوریه توسط نهادی با عنوان "نظارت بر حقوق بشر سوریه" با مرکزیت انگلستان منتشر می شود که بسیاری از تحلیلگران نسبت به صحت آمارهای منتشر شده توسط این مرکز تردید دارند.

مظفر در ادامه به تلاش علمای اهل سنت در عربستان و قطر برای معرفی بشار اسد به عنوان یک رهبر شیعی که اکثریت سنی را سرکوب می کند اشاره کرد وگفت: با توجه به جایگاه این علما سخنان تند آنها تنها احساسات جوانان اهل سنت دربرابر بشار اسد را تحریک و با معرفی او به عنوان کافر مبارزه با او را توجیه می کند.

به گفته وی، این موضع گیری های نابخردانه در حالی مطرح می شود که در سوریه دوگانگی مشخصی بین سنی و شیعه وجود ندارد و اهل سنت با توجه به اکثریت آماری خود بر ارتش، خدمات دولتی و بخش خصوصی تسلط دارد و مفتی اعظم سوریه نیز از اهل سنت است.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی اعتقاد دارد رسانه های غربی در تلاش هستند که با دوقطبی کردن درگیری های سوریه به شیعه – سنی، احساسات فرقه ای را تحریک کنند.