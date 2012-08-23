بهره برداری از 3 پروژه تولیدی و خدماتی در خمین

به گزارش خبرنگار مهر در خمین، معاون عمران و محیط زیست صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از واحد تولیدی پلیمر صبای خمین گفت: شهر خمین به عنوان زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی از توجه مسئولان دور مانده است و این وظیفه مسئولان است که بعد از امام راحل زمینه رشد و توسعه این شهر را فراهم سازند.
جعفر صادقی افزود: اختصاص بالاترین نرخ بیکاری استان مرکزی به خمین در شان مردم و مسئولان نیست که باید با برنامهریزی این نرخ را کاهش داده و موجبات اشتغالزایی در منطقه را فراهم کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شهر خمین با وجود اینکه متعلق به امام راحل است اما، با مشکلات و کاستیهای بسیاری دست و پنجه نرم میکند که یکی از مهمترین این کاستیها نبود شغل برای جوانان است.
ابراهیم رضایی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر رشد و توسعه زادگاه امام تاکید و سفارش ویژهای داشتند، اما مسئولان همچنان با این شهر نامهربان هستند.
وی تصریح کرد: امروز به دلیل نبود اشتغال جوانان برای کار و اشتغال به اراک، دلیجان، گلپایگان و اخیرا به الیگودرز مهاجرت میکنند که باید با ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و حمایت از آنها، فرصتهای مناسبی برای اشتغال جوانان را فراهم کرد.
گفتنی است در این مراسم تصفیهخانه فاضلاب صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی در زمینی به مساحت یک هکتاربا ظرفیت 400 مترمکعب در شبانهروز و با استفاده از سیستم تلفیق بیهوازی و هوازی با صرف اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
همچنین واحد تولیدی پلیمر صبای خمین سازنده لولههای پلیاتیلن آبرسانی در سایزهای 16 قطرهای تا 630 میلیمتری با ظرفیت تولید سالانه 500 تن لوله با سرمایهگذاری یک میلیارد تومانی و ایجاد 15 فرصت شغلی جدید در این مراسم افتتاح شد.
پایگاه آتشنشانی شرکت شهرکهای صنعتی خمین نیز در زمینی به مساحت 250 متر با 120 میلیون تومان اعتبار در این مراسم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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