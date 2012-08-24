راهداران البرز درآماده باش هستند

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی و پایان ماه مبارک رمضان از آماده با کامل راهداران استان برای ارائه خدمات رسانی هرچه مطلوب تر به مسافران خبر داد و گفت: ایمن سازی وافزایش سطح خدمات و سرویس دهی به مسافران از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است .

ایمن سازی راه های استان در دستور کار

ضیایی فر در بخش دیگری به ایمن سازی جاده ها نیز اشاره کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی در سال جدید با پیگیری بهتر و بیشتر پروژه ها بخصوص در امر راهسازی در نظر دارد با ایمن سازی از بروز حوادث جلوگیری و پیشگیری بعمل آورد.

وی افزود: پاک سازی شانه راه ها، علف زنی حاشیه راه و آشکارکردن تابلوها، بازدید ازعلائم ، چراغ های چشمک زن وخط کشی معابر برای رفع نقص ، ترمیم سرعت گیرهای موجود با شیوه اجرای استاندارد سرعتگیر از نوع آسفالتی ، جمع آوری دست فروشان در حاشیه راه ها، اصلاح شیب شیروانی جاده ها، لکه گیری و اصلاح رویه راه ها توسط نیروهای راهداری از جمله اقدامات دیگری بوده است که برای تسهیل برعبور و مرور مسافران اجرایی شده است.