  1. استانها
  2. البرز
۳ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۷

همزما با دور دوم سفرها؛

راهداران البرز درآماده باش هستند

راهداران البرز درآماده باش هستند

کرج – خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز از آماده باش راهداران استان همزمان با آغاز دور دوم سفرهای تابستانی خبر داد و گفت: راهداران برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مسافران تابستانی در آماده باش کامل هستند.

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی و پایان ماه مبارک رمضان  از آماده با کامل راهداران استان برای ارائه خدمات رسانی هرچه مطلوب تر به مسافران خبر داد و گفت: ایمن سازی وافزایش سطح خدمات و سرویس دهی به مسافران از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است .

ایمن سازی راه های استان در دستور کار

ضیایی فر در بخش دیگری به  ایمن سازی جاده ها نیز اشاره کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی در سال جدید با پیگیری بهتر و بیشتر پروژه ها بخصوص در امر راهسازی در نظر دارد با ایمن سازی از بروز حوادث جلوگیری و پیشگیری بعمل آورد.

وی افزود: پاک سازی شانه راه ها، علف زنی حاشیه راه و آشکارکردن تابلوها، بازدید ازعلائم ، چراغ های چشمک زن وخط کشی معابر برای رفع نقص ، ترمیم سرعت گیرهای موجود با شیوه اجرای استاندارد سرعتگیر از نوع آسفالتی ، جمع آوری دست فروشان در حاشیه راه ها، اصلاح شیب شیروانی جاده ها، لکه گیری و اصلاح رویه راه ها توسط نیروهای راهداری  از جمله اقدامات دیگری بوده است که برای تسهیل برعبور و مرور مسافران  اجرایی شده است.

کد مطلب 1678913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها