بیستمین نشست مجمع بین المللی فقه اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزایر، بیستمین دوره نشست های مجمع بین اللملی فقه اسلامی در شهر وهران الجزایر با هدف بررسی شریعت اسلام از دیدگاه علمی معاصر و علوم مرتبط با پزشکی، اقتصاد و سیاست برگزار می شود.

این نشست با همکاری و نظارت وزارت امور دینی و اوقاف الجزایر و مجمع بین المللی فقه اسلامی و با حضور علمای فقه اسلامی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برگزار خواهد شد.

در این نشست که پنج شنبه 13 سپتامبر ( 23 شهریورماه) تا سه شنبه 18 سپتامبر (28 شهریورماه) برگزار می شود، دو مفتی مصر و عمان نیز حضور خواهند داشت.

خبرهای تکمیلی این نشست، متعاقبا اعلام خواهد شد.

در پی برگزاری سومین اجلاس سران کشورهای اسلامی در مکه طی سال 1981 تصمیم تأسیس مجمع بین المللی فقه اسلامی به منظور بررسی مشکلات زندگی معاصر و اجتهاد در آن با هدف ارائه راه حل هایی جهت توسعه اندیشه اسلامی صادر شد. همایش تأسیس این مجمع در مکه در سال 1983 برگزار شد و از آن پس مجمع به عنوان یکی از مؤسسه های موثق و حقیقی سازمان کنفرانس اسلامی در آمد و به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. مقر مجمع در شهر جده است و اعضای آن کارشناسانی از میان بهترین علما و اندیشمندان جهان اسلام و کشورهای غیر اسلامی در همه زمینه های فقه اسلامی، پزشکی، اقتصاد و فرهنگ هستند. تعداد کشورهای شرکت کننده مجمع 43 کشور می باشد که هر کدام یک یا دو کارشناس دارند.