افتتاح 56 پروژه برق رسانی در استان سمنان همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه 56 پروژه برق رسانی استان سمنان با اعتبار 20 میلیارد و 944 میلیون ریال همزمان با هفته دولت در این استان افتتاح می شود افزود: در دولت های نهم و دهم، اقدامات شاخصی در حوزه صنعت توزیع برق استان سمنان اجرا شده که نتایج این خدمات برای مردم این استان قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: بیش از 70 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های برقی و تاسیسات صنعت توزیع برق در این استان در سال جاری سرمایه گذاری شده است.

موسوی زاده با بیان اینکه 74 میلیارد و 360 میلیون ریال نیز در برق رسانی به طرح های مسکن مهر استان سرمایه گذاری شده است، گفت: تاکنون 11 هزار و 700 انشعاب برق به متقاضیان مسکن مهر این استان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به برقراری 38 هزار متر شبکه فشار متوسط در پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و افزود: قریب 60 هزار متر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و کابل خود نگهدار و 32 هزار متر شبکه روشنایی نیز دایر شده است.

موسوی زاده، اتمام عملیات برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار، بهره گیری از ظرفیت پیشخوان دولت در خدمات دهی، ایجاد و توسعه زیرساخت های برقی در طرح های مسکن مهر، برق رسانی روستایی با بهره مندی از سیستم فتوولتائیک، نصب سیستم انرژی خورشیدی برای سقف توقف گاه خودروها را از جمله فعالیتهای صنعت توزیع برق در این استان برشمرد.

وی راه اندازی سامانه مرکز تماس، برگزاری مانورهای خدمت متعالی در جهت بهسازی شبکه ها، اجرای طرح ملی بهینه سازی روشنایی معابر، بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری، برداشت و ورود اطلاعات به سیستم اطلاعات جغرافیایی پیرامون شبکه ها و تاسیسات توزیع برق و استقرار سیستم کنترل پروژه را نیز از دیگر اقدامات شرکت توزیع برق استان سمنان عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در پایان با اشاره به احداث 244 ایستگاه هوایی توزیع برق در این طرح ها یادآور شد: ظرفیت پست های نصب شده در حال حاضر حدود 56 مگا ولت آمپر است.