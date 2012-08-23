هدف ایجاد واحدهای مشاوره در کلانتریها افزایش نقش حمایتی ناجاست

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا استواری پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشاوران ومددکاران حاضر در واحدهای مشاوره کلانتری ها زمانی که پرونده ها به آنها ارجاع داده می شود تمام تلاش خود را می کنند تا پرونده با سازش طرفین مختومه شود.

وی ادامه داد: بیشتر پرونده های که به این بخش ارجاع داد می شود مسائل مربوط به درگیریهای زوجین است که مددکاران در این موارد نیز بی طرفانه بین افراد قضاوت می کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد:در صورتی که پرونده های ارجاع شده به واحد مشاور کلانتری ها در این بخش به نتیجه نرسد بعد از سه جلسه به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان فارس فرستاده می شوند تا شایدبا تلاش اساتید برجسته دانشگاهی حاضر در مرکزاصلی پرونده ها مختومه شود.

استواری اضافه کرد: افراد حاضر در واحدهای مشاوره کلانتری ها و مرکز مشاوره نیروی انتظامی فارس دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترای روانشناسی بالینی وعمومی هستند که با تلاش این افرادتاکنون بیش از 80 درصد از پروندهای ارجاع شده به این بخش ها مختومه شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که واحدهای مشاور و مددکاری نیروی انتظامی فارس فعال تر شوند و نیروهای متخصص تری نیز در این واحدها مشغول به فعالیت گردند به طور حتم شاهد مختومه شدن بیش از 70 درصد از پرروندهای قضایی استان خواهیم بود.