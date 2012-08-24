آسفالت قطعه پایانی نزدیکترین جاده ارتباطی ایران- ترکیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاده خوی – رازی به عنوان نزدیکترین مسیر ارتباطی ایران به ترکیه در استان آذربایجان غربی 64 کیلومتر طول دارد که 92 درصد کارهای بهسازی و آسفالت این جاده در 3 قطعه با 200 میلیارد ریال اعتبار به پایان رسیده است .

فرماندار خوی در جریان بازدید از روند اجرای این طرح گفت: قطعه چهارم و پایانی جاده بین المللی خوی – رازی هم 5 کیلومتر طول دارد که با آسفالت آن تا نیمه اول شهریور عملیات آسفالت این مسیر تکمیل و آماده بهره برداری می شود .

غلامحسین عماری افزود: برای برقراری ارتباط بهتر از این جاده به ساخت 4 پل غیر هم سطح هم نیاز است که وزیر مسکن و شهر سازی در سفر خود به شهرستان خوی برای ساخت این پلها و تامین اعتبار 120 میلیارد ریالی مورد نیاز آن قول مساعد داده است .

عملیات بهسازی و آسفالت جاده بین المللی خوی-رازی از سال 1371 آغاز شده و بعلت اختصاص نیافتن به موقع اعتبارات 20 سال به طول کشیده است .

مرز رازی ایران- کاپی کوی ترکیه در سال 89 به مرز رسمی تبدیل شده و بهره برداری از جاده خوی – رازی که به این مرز منتهی می شود می تواند به ترانزیت کالا از این مرز رونق خاصی بخشد .

با توجه به اینکه ارتقا سقف مبادلات تجاری ایران – ترکیه در چشم انداز روابط دو طرف از 11 میلیارد دلار فعلی به 35 میلیارد ریال هدفگذاری شده است تکمیل جاده بین المللی خوی- رازی در رونق مرز رازی – کاپی کوی و دستیابی به این هدف مهم نقش بسزایی ایفا خواهد کرد .