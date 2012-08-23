احسان حدادی صدر جدول رقابتهای لیگ الماس را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی در رقابت های پرتاب دیسک لیگ الماس که عصر امروز پنجشنبه در لوزان سوئیس برگزار شد با عملکردی ضعیف و ثبت رکورد 62 متر و 67 سانتی در پرتاب دوم خود در جایگاه هفتم این مرحله از لیگ قرار گرفت.

در این رقابت "گرد کانتر" از استونی دارنده مدال برنز بازی های المپیک 2012 با رکورد 65 متر و 79 سانتی متر به عنوان نخست دست پیدا کرد. "لورنس اوکویه" با پرتاب 65 متر و 27 سانتی متر دوم و "فرانک کاسانس" از اسپانیا با رکورد 65 متر و 24 سانتی متر سوم شد.

در این رقابت 10 پرتابگر شرکت کرده بودند. حدادی با این نتیجه صدر جدول را به کانتر واگذار کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. تا پایان رقابت های لیگ الماس سه مرحله باقی مانده است که مرحله بعدی این لیگ در بیرمنگام انگلستان برگزارمی شود.