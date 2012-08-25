عدم قطع فرصت مطالعاتی در دانشگاه آزاد/ محدودیتی برای اعزام وجود ندارد

دکتر عبدالله افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فرصت مطالعاتی در دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد، افزود: طرح اعزام اساتید برای فرصتهای مطالعاتی هرگز در دانشگاه آزاد قطع نشده بود و در حال حاضر نیز درحال اجرا است.



معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه محدودیتی برای اعزام وجود ندارد، اظهار داشت: محدودیتی برای تعداد متقاضیان نداریم و اگر در خواست کننده وجود داشته باشد و دارای شرایط لازم باشند، اعزام صورت می گیرد.



وی در عین حال به محل های اعزام برای فرصت مطالعاتی اشاره کرد و یادآور شد: محل های اعزام از نظر دانشگاه هایی که متقاضیان اعزام می شوند، برای دانشگاه آزاد مهم است.



افشار با بیان اینکه محدودیتی برای کشور خاصی در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: در عین حال دانشگاههای انتخاب شده و موضوعاتی که قرار است بر روی آن مطالعه و تحقیق صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



وی اضافه کرد: دانشگاه های انتخاب شده بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاه ها و کیفیت علمی مورد بررسی قرار می گیرند.



افشار با بیان اینکه دانشگاه آزاد طرح فرصت مطالعاتی در داخل کشور را نیز در دستور کار دارد، گفت: دانشگاه آزاد فرصت مطالعاتی داخل کشور را در حال اجرا دارد و اگر متقاضی داشته باشیم و محل را در دانشگاههای داخل کشور انتخاب کرده باشد ما هم موافقت خواهیم کرد.