ائمه جماعات مساجد اقدامات تروریستها را در سوریه محکوم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور در همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد در زاهدان اظهار داشت: مساجد جایگاه خاصی در میان مسلمانان دارند و وظیفه همه ما توجه ویژه به این مکان مقدس است.

وی گفت: اداره ها، نهادها و هیئت امنای مساجد نباید تنها به مسائل فیزیکی و سخت افزاری این مکان های مقدس توجه کنند بلکه مسائل معنوی و انسان سازی آن بیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای برنامه کارگاهی توسط ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد و برگزاری جلسات و ملاقات های مردمی مسئولان در این مکان های مقدس و عمومی باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه رونق مساجد بیش از پیش فراهم شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر امروز موضع شناسی در مساجد انجام نشود فردا دیر خواهد بود.