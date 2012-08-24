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۳ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۶

حجت الاسلام قربانپور:

ائمه جماعات مساجد اقدامات تروریستها را در سوریه محکوم کنند

ائمه جماعات مساجد اقدامات تروریستها را در سوریه محکوم کنند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: ائمه جماعات و جمعه و اعضای هیئت امنای مساجد به ویژه مساجد اهل سنت استان باید هر چه زودتر اقدامات تروریستها در سوریه را محکوم کنند و موضع شناسی برای مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور در همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد در زاهدان اظهار داشت: مساجد جایگاه خاصی در میان مسلمانان دارند و وظیفه همه ما توجه ویژه به این مکان مقدس است.

وی گفت: اداره ها، نهادها و هیئت امنای مساجد نباید تنها به مسائل فیزیکی و سخت افزاری این مکان های مقدس توجه کنند بلکه مسائل معنوی و انسان سازی آن بیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای برنامه کارگاهی توسط ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد و برگزاری جلسات و ملاقات های مردمی مسئولان در این مکان های مقدس و عمومی باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه رونق مساجد بیش از پیش فراهم شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر امروز موضع شناسی در مساجد انجام نشود فردا دیر خواهد بود.

کد مطلب 1678998

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