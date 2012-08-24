داوران مسابقه صبای قم و نفت آبادان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان در هفته ششم از دور رفت دوازدهمین دوره لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور را معرفی کرد تا صبا در تلاش برای کسب چهارمین پیروزی خود در خارج از خانه به مصاف رقیب بحران زده آبادانی برود.



جدال با نفت آبادان در سومین میهمانی لیگ دوازدهم



در حالی که ششمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور از پنجشنبه شب با برگزاری چهار مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان آغاز شده است، صبای قم قرار است امشب در سومین دیدار خارج از خانه خود مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صف آرایی کند.



دیدار صبای قم و صنعت نفت آبادان از ساعت 20:15 دقیقه امروز جمعه سوم شهریورماه به میزبانی تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود و این در حالی است که قضاوت این مسابقه را قاسم واحدی به عنوان داور وسط بر عهده دارد.



داور این مسابقه را محمدرضا امینی نیز به عنوان کمک داور اول همراهی می‌کند، محمد رضا غنو به عنوان کمک داور دوم انجام وظیفه خواهد کرد و موعود بنیادی فر به عنوان داور ذخیره دیگر عضو تیم داوری این مسابقه حساس هفته ششم لیگ برتر به شمار می‌روند، ضمن اینکه ناظر مسابقه نوید مظفری از داوران پیشکسوت فوتبال کشورمان خواهد بود و محمدرضا غضبان نماینده فدراسیون فوتبال در این دیدار است.



تلاش صبای قم برای کسب چهارمین پیروزی در لیگ برتر



در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در حال حاضر تیم فوتبال صبای قم با کسب 10 امتیاز در مکان چهارم جدول ایستاده است زیرا صبای قم از پنج بازی قبل خود سه پیروزی مقابل تیم‌های فوتبال پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان و پرسپولس تهران در کارنامه دارد و در هفته سوم در ز خانه نتیجه را مقابل تیم ملوان بندر انزلی واگذار کرده و در هفته پنجم با تیم فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی یک بر یک رسیده است.



صبای قم در این فصل کارنامه موفقی در دیدارهای خارج از خانه به ثبت رسانده است، زیرا شاگردان گل محمدی در دو میهمانی قبل لیگ برتر برابر تیم فوتبال پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان به برتری و سه امتیاز دست یافته و امید زیادی دارند که در این دیدار نیز سومین برد خارج از خانه را کسب کنند.

