  1. حوزه و دانشگاه
۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

استعفای کاظم جلالی از ریاست منطقه 10 دانشگاه آزاد تکذیب شد

استعفای کاظم جلالی از ریاست منطقه 10 دانشگاه آزاد تکذیب شد

دبیر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی استعفای رئیس این منطقه را که به نمایندگی در مجلس نهم شورای اسلامی فعالیت دارد، تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی همتیان - دبیر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص انتشار خبر استعفای کاظم جلالی رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد در برخی سایتها تصریح کرد: این خبر شایعه ای بیش نیست.

وی گفت: به عنوان دبیر منطقه 10 می گویم که این خبر شایعه است و ما بدون هیچ مشکلی در منطقه کارمان را به صورت فعال انجام می دهیم و رئیس منطقه هم در سمت خود حضور دارد.

به گزارش مهر، کاظم جلالی پیش از این اعلام کرده بود که علاقه ای به حضور در این سمت نداشته و تنها با پیشنهاد فرهاد دانشجو - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه 10 که شامل استان سمنان یعنی حوزه انتخابیه وی در مجلس هم می شود، مجبور به تقبل این سمت شده بود.

کد مطلب 1679009

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