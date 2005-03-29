عزم احمدي نژاد براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري راسخ تر شده است

اين منبع آگاه كه خواست نامش محفوظ بماند دراين باره به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: در شرايط امروز كشور و انقلاب، ملت ايران چشم انتظار حركتي تازه و تحولي اصولگرايانه در تمامي مناسبات درون نظام اجرايي كشور است و تحقق اين هدف مهم مستلزم احياء و تعميق رويكردها و جهت گيري‌هاي انقلابي و ارزشي در تمامي سطوح تصميم‌گيري است.

وي به سوابق و عملكرد محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران و استانداري اردبيل اشاره و تصريح كرد: دكتراحمدي نژاد درشهرداري تهران و پيش تر در مسئوليتهاي ديگر مانند استانداري اردبيل كارآمدي ، كارايي و كفايت خود را با ارائه كارنامه درخشاني از خدمات برجسته و ماندگار نشان داده است و عملكرد وي در مسئوليتهاي محوله همواره آكنده از نشاط و شادابي ؛ اميدآفريني ، احساس مسووليت، شجاعت درتصميم‌ گيري ، ارتباط سازنده و دو سويه با مردم، مبارزه با فساد، ساده زيستي، توجه مجدانه به جوانان، تعظيم شعائر انقلابي و ديني وملي وتكريم شهيدان بوده است .

اين منبع خاطرنشان كرد:احمدي نژاد به دلبل مسووليت سنگين در شهرداري تهران تاكنون از اعلام نامزدي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خودداري كرده، ولي اكنون اين مساله را با جديت بيشتري در دستور كار خود قرار داده است.

وي توضيح داد : هزاران نفر از اقشار مختلف مردم متدين و دلسوز انقلاب ، بويژه معلمان، دانشجويان و روحانيون سراسر كشور با ارسال نامه و پيام هاي تلفني از احمدي نژاد براي حضور در انتخابات رياست جمهوري دعوت كرده اند.

به گفته اين منبع، "راهبرد اساسي كه بايد مورد توجه تمام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري قراربگيرد، تلاش براي حضور حداكثري مردم درپاي صندوق هاي راي است و از نظر ما حضور شخصيتي مانند احمدي نژاد، كمك شاياني به اين هدف خواهد كرد".

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر محمود احمدي نژاد در سال 1335 در روستاي "اردان" از توابع گرمسار متولد شد ؛ پدرش آهنگر بود و 6 برادر و خواهر داشت . وي فرزند چهارم خانواده بود كه يك سال پس از تولد به همراه خانواده به تهران مهاجرت كردند. در مدارسي چون سعدي و دانشمند تحصيلات خود را گذراند و با رتبه 130 كنكور وارد دانشگاه شد. از دانشگاه شيراز، اميركبير، علم و صنعت، مشهد و تبريز پذيرفته شد اما تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت در سال 54 آغاز كرد.

وي در سال 65 در مقطع كارشناسي ارشد عمران ادامه تحصيل داد و در سال 68 به عضويت علمي دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت مشغول به تدريس شد. احمدي نژاد در سال 76 نيز مدرك دكتراي مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل ترافيك را از همين دانشگاه كسب كرد و در مقطع دكتراي مهندسي عمران در گرايش راه و حمل ونقل ازهمين دانشگاه فارغ‌ التحصيل شد.

وي پيش از پيروزي انقلاب همزمان با تحصيلات دانشگاهي ، در كلاسهاي درس و جلسات مذهبي حضور يافت و از همين ايام وارد فضاي سياسي جامعه شد . او در اين ايام به همراه برخي دوستانش به مبارزات سياسي و تكثير و پخش اعلاميه ها و متون انقلابي در دانشگاه پرداخت. آنها با پيروزي انقلاب در انجمن اسلامي دفتري به نام دفتر روستا را تشكيل دادند. در مرداد سال 58 محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده دانشگاه علم و صنعت در جلساتي به حضور حضرت امام خميني (ره) رسيدند و پس از استمرار اين جلسات در حضور مقام معظم رهبري ، زمينه هاي شكل گيري شوراي اوليه دفتر تحكيم وحدت مهيا شد. با شروع جنگ تحميلي احمدي نژاد خود را به منطقه غرب رساند و تا سال 64 در فعاليتهاي پشتيباني منطقه كار كرد در سال 65 داوطلبانه به تيپ ويژه سپاه پاسداران پيوست. دوره اي در قرارگاه رمضان بود و در عمليات برون مرزي در كركوك شركت داشت و بعد از آن به عنوان مسوول مهندسي رزمي لشگر 6 ويژه سپاه به خدمت پرداخت.

وي در دهه 60 چهار سال معاون و فرماندار ماكو و خوي و نيز 2 سال مشاور عمراني و مسئول ستاد جنگ استانهاي غربي بود . وي سال 1372 به عنوان مشاور فرهنگي وزير آموزش عالي به فعاليت پرداخت. احمدي نژاد در سال 1373 اولين استاندار اردبيل و مسوول راه اندازي تشكيلات اداري استان بود كه در دوران استانداري اردبيل سه بار به عنوان استاندار نمونه كشور انتخاب شد . از آن جمله بين سالهاي 74 و 75 با توجه به رده بندي سازمان برنامه و بودجه به عنوان استاندار برتر در زمينه فعاليتهاي عمراني معرفي شد و در سال 75 نيز در زمينه بازسازي بيش از 7500 واحد مسكوني تخريب شده در زلزله اردبيل در طول 7 ماه ، مورد تقدير قرار گرفت.

وي تا دوم خرداد سال 1376 به خدمت در استانداري اردبيل ادامه داد و پس از آن تا سال 82 به فعاليتهاي مختلف علمي و آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي پرداخت.

دكتر محمود احمدي نژاد ، سوم ارديبهشت سال 1382 در دويست وچهل و هفتمين جلسه متناوب شوراي اسلامي شهر تهران و دومين جلسه از دومين دوره اين شورا كه به صورت عادي برگزار شد ، با 12 راي موافق، 1 راي مخالف و 2 راي ممتنع به عنوان شهردار تهران برگزيده شد.