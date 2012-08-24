استقبال مردمی از کالاهای ایرانی در چوواش روسیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، هیئت تجاری و بازرگانی استان قزوین در سومین روز سفر به روسیه روز پنجشنبه با عزیمت به جمهوری چوواش با نخست وزیر، وزیر توسعه اقتصادی، صنایع و تجارت چوواش، رئیس اتاق بازرگانی و معاون شهردار چابکسر، دیدار و گفتگو کردند.



مجید نادری معاون برنامه ریزی، علی محمد قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مجید برزگر معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نیما بصیری تهرانی نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین در دیدار با وزیرتوسعه اقتصادی، صنایع و تجارت چوواش راههای توسعه روابط تجاری را بررسی کردند.





الکساندر تاباکف در دیدار با تجار و مسئولان دولتی استان قزوین گفت: با تشکیل کارگروه اقتصادی با حضور مسئولان استانهای قزوین و چوواش می توان به توسعه مناسبات کمک کرد.



وی افزود: اگر این کارگروه تشکیل شود می توان نیازمندی ها و توانمندی تجار و بازرگانان دو طرف را شناسایی و فهرست بندی کرد تا در مراودات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.



وزیر توسعه اقتصادی، صنایع و تجارت جمهوری چوواش تصریح کرد: متاسفانه حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه با وجود توسعه روابط سیاسی مناسب نیست که در اعزام هیئت های تجاری باید این موضوع پیگیری و در دستور کارهای طرفین قرار گیرد.





تاباکف بیان کرد: در زمینه های فرهنگی هم ظرفیت های خوبی وجود دارد که می تواند مورد توجه مسئولان واقع شود.



وی افزود: در زمینه تامین انرژی و تاسیسات وابسته نیز آماده همکاری با ایرانیها هستیم.





در این نشست تعدادی از تجار و بازرگانان استانهای چوواش روسیه و قزوین در گفتگوی رو در رو توانمندی و نیازهای صنعتی خود را مطرح کردند.