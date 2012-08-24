تلاش برای زدودن دخانیات از جامعه خدمت بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در جلسه هیئت امنای جمعیت مبارزه با دخانیات که در بیت امام جمعه ورامین تشکیل شد،با اشاره به معضلات دخانیات و سیگار افزود:باید هشدارهای لازم در زمینه استفاده از این مواد مضر به خانواده ها داده شود و هر قدمی که در این باره برداشته شود باید مورد حمایت اقشار مختلف مردم و مسئولان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تأکید کرد: نباید کسی در این میدان تنها بماند، کار مبارزه با دخانیات کاری همگانی است، لذا همت همگانی و عزم جدی مردم و مسئولان را می طلبد.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با دخانیات شهرستان ورامین نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد جمعیت مذکور در شهرستان، به بیان توفیقات حاصل شده پرداخت.

حمیدرضا شاهسون گفت: دفتر این جمعیت در ورامین بسیار فعال است؛ طرح هایی نیز در سطح آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان اجرا خواهد شد و روشهای درمان اعتیاد به سیگار نیز در حال اجراست.

اجرای آزمایشی طرح کشوری پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس ورامین

وی ادامه داد: طرح پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس به صورت پایلوت و آزمایشی از مهرماه سال جاری در سطح مدارس شهرستان ورامین برای اولین بار در کشور اجرا خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین گفت: دفتر مبارزه با استعمال دخانیات ورامین اولین نمایندگی این جمعیت به صورت پایلوت در کشور است و قصد دارد طرحهای پیشگیری از استعمال دخانیات را در منطقه اجرا کند.

وی افزود: با هماهنگی هایی که با کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، مقرر شد که طرح پیشگیری از استعمال دخانیات در سطح مدارس که سالها در دفتر وزیر راکد مانده و اجرایی نشده بود، به صورت پایلوت برای ورامین اجرا شود.

شاهسون بیان کرد: قصد ما بسترسازی برای پیشگیری از استعمال دخانیات به خصوص در بین دانش آموزان و سنینی است که شخصیت فرد در آن شکل می گیرد و این مستلزم این بود که با آموزش و پرورش همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

دانش آموزان ورامینی سفیران مبارزه با دخانیات

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح دانش آموزان به عنوان سفیران مبارزه با دخانیات در سطح جامعه فعالیت خواهند کرد که البته این طرح کشوری است و باید به صورت پایلوت اجرا شود.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین بیان داشت: این طرح به ورامین که اولین نمایندگی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در بین شهرستانهای کشور است، انتقال پیدا کرد و با توجه به اینکه بستر مناسبی برای اجرای آن در ورامین وجود دارد، در حال حاضر اقدامات اولیه آن صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در صورت تکمیل تمامی مراحل، این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری در سطح مدارس شهرستان ورامین به اجرا درخواهد آمد.