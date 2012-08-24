بازدید سرزده احمدی نژاد از روستای زلزله زده زغن آباد ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح جمعه در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی که به منظور دیدار با مردم مناطق زلزله زده این استان و پیگیری روند کمک رسانی و ارائه خدمات انجام شده است در میان استقبال گرم و صمیمی اهالی روستای زغن آباد ورزقان وارد این روستا شد و همراه با مردم از مناطق زلزله زده در این روستا بازدید کرد.

رییس جمهور همچنین با حضور در چادرهای اسکان موقت روستاییان زلزله زده از نزدیک با مردم به گفتگو نشست و ضمن ابراز همدردی با آنها در جریان چگونگی روند امداد رسانی قرار گرفت.

وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رییس سازمان هلال احمر در این سفر رییس جمهور را همراهی می کنند.

