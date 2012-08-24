برگزاری آخرین تمرین پرسپولیس با حضور مدیرعامل/ سه پرسپولیسی تمرین نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تمرین در حالی انجام شد که با وجود اعلام بسته بودن درهای ورزشگاه، حدود 200 هوادار مشتاق در محل تمرین سرخپوشان حضور پیدا کردند.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که لحظاتی قبل از آغاز تمرین در مجموعه ورزشی درفشی فر حاضر شده بود، برای دقایقی با هواداران به گفتگو پرداخت. محمد رویانیان همچنین لحظاتی برای بازیکنان صحبت کرد.

مانوئل ژوزه در تمرین عصر پنجشنبه یک برنامه پرنشاط را تدارک دیده بود که بازیکنان در جریان آن آزادی عمل بیشتری داشتند. بخشی از تمرین به کارهای تاکتیکی و بخش دیگر آن به بازی فوتبال در نیمی از زمین اختصاص پیدا کرد. در این تمرین آقازمانی، داستانی و سوسا به دلیل آسیب دیدگی همراه سرخپوشان تمرین نکردند.

سامان آقازمانی بعد از داربی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد و مسعود داستانی برای یک هفته برنامه فیزیوتراپی را انجام خواهد داد و بازیکنان پرسپولیس با پایان تمرین برای برپایی اردوی پیش از بازی، به هتل ارم رفتند.