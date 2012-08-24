هفته فرهنگ رضوی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فرهنگ رضوی صبح جمعه با حضور مرتضی طاهریان معاون فرهنگی، هنری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد کشور، آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمد حسین شفیعی‌ها مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد، حجت الاسلام علی رمضانی مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان و جمعی از مسئولان در امامزاده حسین (ع) قزوین افتتاح شد.



مهدی رمضانی در حاشیه افتتاح هفته فرهنگ رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری 10استان میزبان برگزاری جشنواره رضوی بودند که استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان ‌های میزبان در این امر معرفی شده بود.

رمضانی افزود: این امر در راستای ترویج فرهنگ رضوی و تعمیق باورهای دینی صورت می ‌گیرد و بر اساس آنچه که در تقویم زمانی لحاظ شده است، قزوین نهمین استان مسئول برگزاری هفته فرهنگ رضوی است.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب بیان کرد: در نمایشگاه کتاب نخستین هفته فرهنگ رضوی در استان عرضه کتاب با تخفیف 25 درصد صورت می گیرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از همزمانی نخستین هفته فرهنگی رضوی با هفته مساجد خبر داد و یادآورشد: در کنار برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته فرهنگ رضوی اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی ‌های مساجد در صحن امامزاده حسین (ع) نیز برگزار شده است.

رمضانی با ابراز امیدواری از اینکه اثرگذاری برنامه ‌های اجرا شده با ادغام این دو نمایشگاه افزایش می یابد عنوان کرد: در بخشی از نمایشگاه برگزار شده توانمندی کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد در بخش دیگری نیز غرفه‌ هایی متناسب با موضوع هفته فرهنگ رضوی برگزار شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهارداشت: برپایی غرفه هایی چون طب ‌الرضا، عکاسخانه‌ رضوی و مد و حجاب اسلامی را برای ایجاد فضای متناسب با فرهنگ رضوی دانست که در طول این هفته در محل برگزاری دایر خواهند بود.

نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد قزوین از 2 لغایت 7 شهریورماه به مدت یک هفته پذیرای بازدید علاقمندان است.