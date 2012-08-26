دوران جنگ، عصر منفعت طلبی جمعی بود/ امور در جامعه حالت سینوسی دارد

دکتر "ابراهیم فیاض" درمورد دلایل خوی منفعت طلبی ما ایرانیان و اینکه چرا کمتر به منافع عمومی و جمعی توجه می‎کنیم به خبرنگارمهر گفت: این به اکوئیسم جامعه ایرانی که ریشه در تصوف و عرفان دارد بر می‎گردد. انزوا طلبی و منفعت شخصی حتی با جنبه مقدس دادن به آن در ایرانیان وجود دارد.

وی افزود: این منفعت طلبی فردی و بی اعتنایی به منافع عمومی را در قانون شکنی و هنجار شکنی مردم شاهد هستیم. در بعد سیاسی هم دعوای احزاب برای رسیدن به قدرت تا برسد به حرفهای هیجانی که در جامعه وجود دارد و هیچ وقت با یک عقلانیت روبرو نبوده خودش را نشان می‏دهد.

این استاد ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از شاخصه‎های کشورهای پیشرفته این است که آنها منافع عمومی و دراز مدت را به منافع شخصی و زودگذر ترجیح می‏دهند. ولی در کشورهای عقب افتاده برعکس این است که باعث بحران و هرج و مرج در آنها می‎شود. برای مثال در ترافیک اگر بخواهیم حقوق جمعی را رعایت نکنیم می‎بینیم چه بلبشویی ایجاد می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد اینکه چگونه می‎شود جامعه‏ای متوازن در پیگیری منافع فردی و جمعی داشته باشیم هم اظهارداشت: در کشور ما حالت اوضاع اقتصادی سیاسی و اجتماعی ما یک حالت سینوسی دارد یعنی یک زمان می‎گوییم باید توسعه پیدا کنیم و یکمرتبه همه حواسها به آن جمع می‎شود ولی پس از گذشت چندی از تب و تاب می‎افتیم و ایده توسعه فرصتی برای عده‏ای برای پرکردن جیب خود می‎شود. هیچ وقت یک حالت آرام و بدون بحران را در هیچ کاری نداریم.

فیاض درپایان یادآورشد: توجه به عقلانیت و گذر از التهاب و بحران راهکار ایجاد توازن در هر امری است. باید ساختار معرفتی جامعه از طریق رسانه‎ها و نخبگان برای مردم گسترش یابد. اینکه منفعت طلبی جمعی بر منفعت طلبی شخصی ارجحیت داده شود. البته در زمان جنگ این روحیه منفعت طلبی جمعی در مردم زیاد شد و دیدیم که چگونه مردم با ایثار و فداکاری حتی با نثار جانشان در جنگ مشارکت کردند.