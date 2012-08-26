  1. دين، حوزه، انديشه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۲۹

معضل منفعت طلبی-8/

دوران جنگ، عصر منفعت طلبی جمعی بود/ امور در جامعه حالت سینوسی دارد

دوران جنگ، عصر منفعت طلبی جمعی بود/ امور در جامعه حالت سینوسی دارد

یک استاد ارتباطات با بیان اینکه توجه به عقلانیت و گذر از التهاب و بحران راهکار ایجاد توازن در هر امری است گفت: باید ساختار معرفتی جامعه از طریق رسانه‎ها و نخبگان در مردم گسترش یابد تا منفعت طلبی جمعی بر منفعت طلبی شخصی ارجحیت داده شود. دوران جنگ یک نونه خوب این مسئله بود.

دکتر "ابراهیم فیاض" درمورد دلایل خوی منفعت طلبی ما ایرانیان و اینکه چرا کمتر به منافع عمومی و جمعی توجه می‎کنیم به خبرنگارمهر گفت: این به اکوئیسم جامعه ایرانی که ریشه در تصوف و عرفان دارد بر می‎گردد. انزوا طلبی و منفعت شخصی حتی با جنبه مقدس دادن به آن در ایرانیان وجود دارد.

وی افزود: این منفعت طلبی فردی و بی اعتنایی به منافع عمومی را در قانون شکنی و هنجار شکنی مردم شاهد هستیم. در بعد سیاسی هم دعوای احزاب برای رسیدن به قدرت تا برسد به حرفهای هیجانی که در جامعه وجود دارد و هیچ وقت با یک عقلانیت روبرو نبوده خودش را نشان می‏دهد.

این استاد ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از شاخصه‎های کشورهای پیشرفته این است که آنها منافع عمومی و دراز مدت را به منافع شخصی و زودگذر ترجیح می‏دهند. ولی در کشورهای عقب افتاده برعکس این است که باعث بحران و هرج و مرج در آنها می‎شود. برای مثال در ترافیک اگر بخواهیم حقوق جمعی را رعایت نکنیم می‎بینیم چه بلبشویی ایجاد می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد اینکه چگونه می‎شود جامعه‏ای متوازن در پیگیری منافع فردی و جمعی داشته باشیم هم اظهارداشت: در کشور ما حالت اوضاع اقتصادی سیاسی و اجتماعی ما یک حالت سینوسی دارد یعنی یک زمان می‎گوییم باید توسعه پیدا کنیم و یکمرتبه همه حواسها به آن جمع می‎شود ولی پس از گذشت چندی از تب و تاب می‎افتیم و ایده توسعه فرصتی برای عده‏ای برای پرکردن جیب خود می‎شود. هیچ وقت یک حالت آرام و بدون بحران را در هیچ کاری نداریم.

فیاض درپایان یادآورشد: توجه به عقلانیت و گذر از التهاب و بحران راهکار ایجاد توازن در هر امری است. باید ساختار معرفتی جامعه از طریق رسانه‎ها و نخبگان برای مردم گسترش یابد. اینکه منفعت طلبی جمعی بر منفعت طلبی شخصی ارجحیت داده شود. البته در زمان جنگ این روحیه منفعت طلبی جمعی در مردم زیاد شد و دیدیم که چگونه مردم با ایثار و فداکاری حتی با نثار جانشان در جنگ مشارکت کردند. 

کد مطلب 1679052

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