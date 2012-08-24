اولین نشست مربیان "طرح صالحین" ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که صبح جمعه برگزار شد، سرهنگ مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه پاسداران ناحیه ورامین با تأکید بر اهمیت طرح صالحین، خواستار همکاری جدی روحانیت در اجرای این طرح شد.

سپس مربیان طرح صالحین به بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی اجرای این طرح پرداخته و بر اهمیت این طرح و لزوم اجرای صحیح آن تأکید کردند.

سرمربی طرح صالحین شهرستان ورامین نیز در ادامه این نشست، طی سخنانی با اشاره به لزوم تلاش همه بسیجیان و فرماندهان پایگاه ها و حوزه های بسیج برای اجرای این طرح گفت: مربیان باید ضمن تشکیل جلسه به صورت مستمر با سر گروه های حلقه های صالحین، بر برگزاری این حلقه ها اشراف داشته باشند.

ارتباط بسیجیان با مساجد تقویت شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: باید مربی ها خوراک فکری مناسب ارائه دهند و باید سعی شود این حلقه ها در مساجد شکل گیرد و ارتباط بسیجیان با مساجد تقویت شود.

وی بیان داشت: شجره طیبه صالحین، به معنای اخص، در صدد راه‌ اندازی حلقه‌ های تربیتی در مسجد، با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است اما صالحین به معنای عام، به فعال سازی، رونق و احیای مساجد شیعه در آخر الزمان می‌اندیشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: تربیت انسان مؤمن، بصیر، مجاهد، فعال، انقلابی و دارای موضع، از اهداف اصلی و اساسی شجره طیبه صالحین است.

طرح صالحین به منزله هموار کردن مسیر ظهور امام عصر(عج) است

وی تأکید کرد: طرح صالحین در واقع، به منزله هموار کردن مسیر ظهور امام عصر(عج)، کادرسازی دوباره برای انقلاب و نیز جریان‌ سازی فرهنگی در کشور، با هدف غالب شدن رویکرد فرهنگی در تشکل‌های فرهنگی، دینی تعریف شده است.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: اجرای طرح صالحین و یاری رساندن به مجریان و طراحان این طرح عظیم و ارزشمند به مثابه همراهی کردن در پایه گذاری سنت حسنه ای درست هم وزن تلاش ارزشمند شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر، در زمینه راه‌اندازی امور تربیتی و دبیری پرورشی در نهاد آموزش و پرورش است.

می‌ توان جریان صالحین را در مساجد کشور به جریان فرهنگی غالب تبدیل کرد

وی تصریح کرد: در این میان، تنها با اندکی مجاهدت و سختکوشی با باورمندی و توکل به خدا می‌ توان جریان صالحین را در مساجد کشور به جریان فرهنگی غالب تبدیل کرد.

سرمربی طرح صالحین شهرستان ورامین افزود: می ‌توان با برنامه ریزی مناسب و جلوگیری از انحرافهای احتمالی در مسیر حرکت صالحین، در کمتر از یک دهه، مساجد و هویت بخشی فرهنگی تربیتی به آن را نیز در سرتاسر این مرز و بوم، به جریان غالب فرهنگی کشور تبدیل کرد.

وی ادامه داد: البته به شرط آنکه ابتدا برای این کار نیروهای زبده و متخصص لازم تربیت شود و سپس فضای انگیزشی مناسب برای انجام این مهم را در کشور تا حدودی رقم بخورد.