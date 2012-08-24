افتتاح فولاد کاوه جنوب و 10 هزار واحد مسکن مهر پس از هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش ازظهر جمعه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژههایی که بعد از هفته دولت به بهرهبرداری میرسد، بیان داشت: 10 هزار واحد مسکن مهر، بزرگراه بندرعباس - سیرجان، فولاد کاوه جنوب، خط دوم راه آهن بافق – بندرعباس، احداث نیروگاه گازی گنو و غیره ازجمله پروژههای است که با عنوان پروژههای "مهرماندگار" دولت بعد از هفته دولت افتتاح و تقدیم مردم هرمزگان میشود.
وی اضافه کرد: کلنگزنی پست 400 کیلو ولت نیروگاه گنو از دیگر پروژههای "مهرماندگار" دولت است که با بهرهبرداری از آن استان از برق پایدار بهرهمند میشود.
عزیزی با بیان اینکه پیشبینی پروژههای هفته دولت 459 پروژه بوده، اظهارداشت: دو پروژه دیگر نیز به دلیل اینکه در مراحل پایانی قرار داشت به همت مدیران آماده بهرهبرداری در این هفته مبارک شد و هم اکنون461 پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
عزیزی افزود: علاوه بر 461 پروژهای که قرار ایت در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری برسد، پروژههای بزرگ دیگری نیز بعد از هفته دولت با حضور وزرا و مقامات کشوری به بهره برداری میرسد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان به شایستگی مردم آن درحال پیشرفت است، بیان داشت: با بهرهبرداری از این پروژهها استان هرمزگان طعم شیرین خدمت با همت مردم را در آیندهای نه چندان دور خواهد چشید.
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