آیت الله جعفری تهرانی همراه امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر شده، آمده است: خبر درگذشت حضرت آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی(ره) موجب تأثر و تالم گردید.
ایشان از شاگردان برجسته و ممتاز آیت الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی«رحمه الله علیهم» بود و عمری را در خدمت به معارف اهل بیت (علیهم السلام) صرف نمود و در دوران انقلاب همراهی بسیار خوبی با حضرت امام خمینی «قدس سره» و پس از آن با مقام معظم رهبری «مدظله العالی» داشت.
در ادامه پیام تصریح شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم ربانی را به مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزههای علمیه ، بیت معظم آن مرحوم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفته و از درگاه ایزدمنّان غفران و رحمت الهی را مسئلت مینماید.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی(ره)، وی را همراه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در دوران انقلاب معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر شده، آمده است: خبر درگذشت حضرت آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی(ره) موجب تأثر و تالم گردید.
نظر شما