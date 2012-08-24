آیت الله جعفری تهرانی همراه امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر شده، آمده است: خبر درگذشت حضرت آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی(ره) موجب تأثر و تالم گردید.



ایشان از شاگردان برجسته و ممتاز آیت الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی«رحمه الله علیهم» بود و عمری را در خدمت به معارف اهل بیت (علیهم السلام) صرف نمود و در دوران انقلاب همراهی بسیار خوبی با حضرت امام خمینی «قدس سره» و پس از آن با مقام معظم رهبری «مدظله العالی» داشت.



در ادامه پیام تصریح شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم ربانی را به مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه ، بیت معظم آن مرحوم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت گفته و از درگاه ایزدمنّان غفران و رحمت الهی را مسئلت می‌نماید.

